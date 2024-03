Rientro di Chico Forti in Italia, un coro unanime alla Camera dei Deputati

lunedì, 4 marzo 2024

Trento – Il rientro di Chico Forti in Italia, oggi un coro unanime alla Camera dei Deputati. Gli interventi

“Oggi, – dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia – nell’esprimere profondo orgoglio per l’operato del governo Meloni sul trasferimento in Italia di Chico Forti, non possiamo non ricordare con quanta superficialità l’allora ministro degli Esteri Di Maio annunciò il medesimo provvedimento prima che però fosse effettivamente firmato e poi invece clamorosamente smentito, ingenerando così un profondo senso di frustrazione”.

“Oggi, invece – sottolinea ancora Ambrosi – possiamo veramente dire grazie alla serietà del governo Meloni, alla serietà di chi parla solo dopo aver ottenuto i risultati. Ci sono chiaramente due Italie. Quella delle chiacchiere e quella della serietà. Credo sia importante per le cittadine e i cittadini della nostra Nazione poter contare su un governo così: rispettato e apprezzato in tutto il mondo. E se abbiamo ottenuto questo importante obiettivo ciò è dovuto solo alla nostra credibilità conquistata in tutto il mondo”.

“Da trentina, da gardesana – conclude – è stata davvero una gioia grande. La gioia di una provincia che ha finalmente trovato ascolto dopo tanti, troppi anni. Vorrei esprimere perciò in aula al governo la soddisfazione della nostra gente, e la riconoscenza. Questo gesto non lo dimenticheremo, in primo luogo non lo dimenticherà la famiglia”.

L’onorevole Walter Rizzetto, Presidente della Commissione lavoro: “Gli sforzi incredibili della nostra diplomazia: un Paese non può essere forte in Patria quando non è autorevole all’estero e di questo dobbiamo ringraziare Meloni che dal primo giorno ha creduto nel raggiungimento di un obiettivo che a molti sembrava impossibile. La collaborazione della presidente del Consiglio con il governo dello Stato della Florida e il governo federale degli Usa è stata fondamentale per la risoluzione della vicenda”.

“Chico Forti – ha proseguito Rizzetto – non si è mai abbandonato alla disperazione, si è sempre aggrappato alla speranza, ti aspettiamo tutti in Italia. Si tratta di un grandissimo risultato della politica e della democrazia. Saremo presenti quando Chico Forti tornerà nel nostro paese. È un importante obiettivo raggiunto”. In aula sono intervenuti tutti i gruppi parlamentari che hanno sottolineato l’impegno trasversale delle forze politiche e il grande lavoro della diplomazia”.

Vanessa Cattoi (Lega), successo delle istituzioni: “Il rientro di Chico Forti in Italia è la dimostrazione che bisogna continuare ad avere fiducia nelle istituzioni. Il popolo trentino non ha mai smesso di crederci, soprattutto la madre di 96 anni, la signora Maria, che è un esempio per tutti noi, perché non ha mai perso la speranza e la dignità. Un risultato che il Trentino attendeva da 24 anni quanti Chico ne ha scontati in un carcere americano. Voglio ringraziare per l’ottimo lavoro svolto dal governo e dalla diplomazia italiana assieme alla Provincia autonoma di Trento che ha tenuto alta, con la mobilitazione di tutte le associazioni, l’attenzione sul caso”.