Rientrata a Breno la squadra Gicom che ha lavorato sugli incendi in Sardegna

martedì, 22 agosto 2023

Breno (Brescia) – Ha fatto rientro in Valle Camonica quest’oggi la squadra Gicom del gruppo di Protezione Civile A.I.B. della Comunità Montana di Valle Camonica, che dal 12 al 20 agosto ha operato in Sardegna nelle zone colpite dagli incendi, sulla base di un accordo tra Regione Autonoma di Sardegna e Regione Lombardia per l’impiego del volontariato nelle attività di gemellaggio tra Regioni, con riferimento alle attività di vigilanza, avvistamento e lotta attiva degli incendi boschivi.

Ad accogliere i ragazzi a Breno, nella sede della Comunità Montana, c’erano: Gian Battista Sangalli, responsabile Servizio Gestione del Territorio della Comunità Montana, Roberto Galli, coordinatore del Gicom, e Alessandro Panteghini, assessore alla Protezione Civile della Comunità Montana, che hanno espresso orgoglio e soddisfazione per la missione compiuta dalla squadra del Gicom e che stanno già pensando ad ulteriori gemellaggi per il prossimo anno che potrebbero coinvolgere più gruppi di Protezione civile A.I.B (Antincendio boschivo) camuni.

I DOS Fabian Troletti, Simone Guarinoni, Michele Fioroni e Daniel Boniotti hanno raccontato la loro esperienza, in cui hanno imparato la gestione di incendi con caratteristiche differenti da quelli che si sviluppano nei nostri boschi, hanno appreso la velocità nelle azioni di intervento e si sono avvicinati a tecniche diverse, scambiando con i colleghi sardi e di altre zone d’Italia conoscenze ed esperienze sull’Antincendio boschivo. Un’esperienza particolare è stato l’incontro con il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.