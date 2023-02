Ricordato l’Appuntato dei carabinieri Lorenzo Forleo ucciso nel Bresciano

sabato, 18 febbraio 2023

Carpenedolo (Brescia) – Nella chiesa di San Giovanni Battista a Carpenedolo (Brescia), è stata celebrata una Messa in ricordo della ricorrenza della morte dell’Appuntato dei Carabinieri Lorenzo Forleo, Medaglia d’Argento al Valor Militare.

Sono ormai trascorsi 46 anni dal triste evento: il 18 febbraio 1977, l’Appuntato Lorenzo Forleo, all’epoca in servizio alla Stazione Carabinieri di Carpenedolo, fu assassinato da una coppia di terroristi mentre accompagnava i figli a scuola. Il militare, notando un uomo che stava tentando di rubare un’Alfa Romeo parcheggiata nei pressi della stessa scuola, interveniva immediatamente per bloccarlo; in quello stesso istante, però, da una Autobianchi A112, un complice dell’altro criminale, esplodeva dei colpi di pistola alle spalle dell’Appuntato Forleo che, ferito gravemente, morì tre giorni dopo in ospedale. Per quell’efferato omicidio furono poi arrestati i terroristi Giuseppe Piccini e Italo Dorini, autori anche dell’attentato in piazza Arnaldo del 16 dicembre 1976 a Brescia.

Oggi, nel giorno della triste ricorrenza, alla presenza dei sindaci dei Comuni di Carpenedolo e di Acquafredda, del comandante pcovinciale dei Carabinieri di Brescia e dei familiari dell’Appuntato Lorenzo Forleo, oltre che della cittadinanza di Carpenedolo, è stata celebrata una messa in suffragio del militare caduto nell’adempimento del proprio dovere, seguita dalla deposizione di una corona di fiori nei pressi della targa posta sul muro perimetrale della Chiesa posta in corrispondenza di dove avvenne l’efferato omicidio.