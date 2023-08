Riconoscimento al Festival dell’Economia di Trento: evento sostenibile

giovedì, 3 agosto 2023

Trento – A quasi due mesi dalla chiusura dell’ultima edizione per il Festival dell’Economia, organizzato dal Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento, si è concluso in maniera positiva l’iter avviato da Trentino Marketing per il riconoscimento della manifestazione come “Evento Sostenibile”.

Il Festival dell’Economia 2023 è risultato dunque conforme nel suo sistema di gestione alla norma ISO 20121-2012, normativa introdotta per aiutare le organizzazioni a migliorare la sostenibilità dei propri eventi che si basa sul metodo plan, do, check, act. L’iter di verifica di conformità allo standard ISO 20121 è stato condotto da “Rina” e grazie al supporto della società “Locom”.

“La certificazione è un altro importante risultato ottenuto dal Festival dell’Economia di Trento, una manifestazione di altissimo livello capace di porsi sempre nuovi traguardi e dare attenzione alle pratiche virtuose – afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – . È una sfida, quella della responsabilità legata all’immagine di questo grande evento, che abbiamo colto quando abbiamo deciso di valorizzare il grande patrimonio che è appunto il Festival, rilanciandone la mission attraverso nuove partnership. Il riconoscimento è dunque un ulteriore obiettivo positivo raggiunto e dà ancora più forza al lavoro collettivo che sta dietro al grande evento”.

“Come Gruppo 24 ORE – aggiunge l’amministratrice delegata del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d’Asero – la nostra mission è di essere promotori della crescita dei valori culturali e sociali del nostro Paese. Tra questi, anche lo sviluppo di una maggiore sensibilità alle tematiche ESG e lo stimolo verso azioni concrete che consentano uno sviluppo davvero sostenibile, temi che affrontiamo quotidianamente sui mezzi del nostro Gruppo e attraverso gli eventi che organizziamo. Con la certificazione ottenuta, il Festival dell’Economia è un evento che risponde, sia sotto il profilo contenutistico sia sotto quello organizzativo, ai valori a cui ci atteniamo.”

“Siamo particolarmente soddisfatti del risultato ottenuto” – afferma l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini – che aggiunge: “Per rispondere alla crescente domanda da parte di un pubblico sempre più attento agli aspetti legati alla sostenibilità è sembrato naturale imboccare la strada della certificazione ISO 20121 e realizzare una attenta progettazione con un occhio di riguardo e particolare rispetto verso gli aspetti ambientali, economici e sociali, con un approccio ampio e con una visione a lungo termine che non soddisfa solo le esigenze attuali, ma anche quelle future e che tiene conto di un sistema in continua evoluzione”.

Fra le best practice introdotte sono state considerate l’installazione di erogatori d’acqua e di isole ecologiche nelle piazze di Trento, la messa a disposizione di informazioni e mezzi per favorire la mobilità alternativa, l’utilizzo di energia rinnovabile (attestata dal certificato 100% energia pulita di Dolomiti Energia), la scelta di gadget provenienti da economia sociale e che favorisce l’economia circolare e il consumo responsabile, l’attenzione al riciclo degli allestimenti e all’accessibilità valorizzata attraverso la realizzazione di schede tecniche informative.

Ulteriori elementi premianti sono derivati dalla valorizzazione dell’impatto economico sul territorio, accessibilità e diffusione di contenuti culturali e dal coinvolgimento del percorso degli stakeholder.

Alcuni numeri: 95% delle sale accessibili, 21 sale alimentate con energia pulita, 13 punti allattamento, 3 cooperative sociali tra i fornitori, l’11% di eventi con argomento principale relativo alla sostenibilità, 3600 studenti coinvolti, 85% di materiali per allestimenti riutilizzabili.

Lo standard ISO 20121 fornisce la struttura necessaria per misurare e minimizzare gli impatti ambientali, sociali ed economici di un grande evento come il Festival dell’Economia e per affinare la pianificazione e i processi.

L’impegno di Trentino Marketing per soddisfare i requisiti di miglioramento continuo del sistema di gestione sostenibile è stato dichiarato nel documento formale nominato “Politica di sviluppo sostenibile” e prevede la valutazione degli impatti Economici, Sociali ed Ambientali: Economici, per creare valore condiviso con il territorio; Sociali, per garantire equità, accessibilità e inclusione; Ambientali, per tutelare l’ambiente e la biodiversità

Trentino Marketing ha inoltre recepito la Strategia Provinciale per lo sviluppo sostenibile (SproSS) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) in linea con le indicazioni dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.