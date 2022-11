martedì, 22 novembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Riconoscimento a Raffaello Colombo, presidente di Camunia Soccorso di Darfo Boario Terme (Brescia), nell’ambito della giornata lombarda della sicurezza e della fraternità stradale istituita per commemorare le vittime della strada e per sensibilizzare sul grave tema dell’incidentalità stradale.

La cerimonia si è svolta a Palazzo Lombardia alla presenza delle autorità, tra cui l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Romano La Russa, le forze di polizia e associazioni e le organizzazioni di volontariato. Sono stati consegnati gli attestati di benemerenza alle forze dell’ordine e ai volontari delle organizzazioni di soccorso. Nel corso della cerimonia sono stati schierati i mezzi dei vari Corpi, associazioni e Areu.

A Raffaello Colombo è stato assegnato il riconoscimento per i 25 anni di attività in Camunia Soccorso. Al quarto di secolo vanno aggiunti i 17 anni che Raffaello Colombo ha prestato come volontario di Protezione Civile, sempre nell’associazione di via Fucine a Darfo.

Le motivazioni del riconoscimento: quotidianamente, operando sulle strade della Valle Camonica soccorre le persone, fornendo con correttezza, professionalità e dedizione, aiuto, soccorso e un concreto esempio per una migliore convivenza sulle strade.

L’iniziativa ha offerto anche l’opportunità di esprimere pubblicamente la stima e la gratitudine delle autorità e della cittadinanza a quanti operano in difesa della vita, nell’ambito della circolazione stradale: agenti e militari dei vari Corpi preposti al traffico e alla sinistrosità stradale e operatori delle Associazioni Volontarie di Pronto Soccorso e di Assistenza.

di A. Pa.