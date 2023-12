venerdì, 22 dicembre 2023

Chiavenna (Sondrio) – Regione a favore di riconoscimenti economici a personale sanitario di confine. “Bene – sottolinea Silvana Snider, consigliere regionale della Lega e membro della Commissione speciale – l’approvazione unanime dell’Ordine del Giorno che invita la Regione Lombardia a farsi parte attiva in Conferenza Stato Regioni per individuare un adeguato riconoscimento economico alle professioni sanitarie che lavorano in aree di confine, logisticamente difficili da raggiungere e con carenza di personale. Una giusta iniziativa che intende combattere la fuga dei sanitari all’estero come già accaduto in passato, fenomeno sul quale Regione Lombardia pone sempre la massima attenzione”.

In quest’ottica la Regione punta a valorizzazione e tutele dei territori montani e di confine