Riaprono le strade del Gavia e Stelvio, parte la stagione dello sci estivo

domenica, 28 maggio 2023

Bormio (Sondrio) – Riaprono i passi alpini, Gavia e Stelvio e parte la stagione dello sci estivo sul ghiacciaio. Dopo la chiusura invernale si stanno gradualmente riaprendo le strade del passi alpini: sono già percorribili il Mortirolo, Crocedomini, Vivione e San Marco e nei prossimi giorni sarà transitabile sia sul versante lombardo che in quello altoatesino la strada del Passo Stelvio: la riapertuira è prevista alle 12 di martedì 30 maggio. Il Passo Umbrail sarà invece riaperto da venerdì 2 giugno.

Inoltre l’Anas sta ultimando i lavori di pulizia e messa in sicurezza della statale 300 del Gavia, sia sul versante che da Ponte di Legno sale al Passo sia in quello da Santa Caterina Valfurva e la riapertura è prevista per giovedì 1 giugno. Ciclisti e motociclisti potranno così tornare a frequentare i passi alpini, grande attrazione nel periodo estivo.