Riapre lo sportello prenotazioni Cup a Rovereto e Ala

sabato, 25 marzo 2023

Rovereto (Trento) – 25 Dopo la chiusura durante l’emergenza pandemica, da lunedì 27 marzo sarà possibile prenotare le prestazioni sanitarie allo sportello.

A partire da lunedì 27 marzo, sarà riattivato il servizio di prenotazione (Cup) anche negli sportelli multifunzione delle sedi Apss di Rovereto (via S. Giovanni Bosco 6) e di Ala (piazza Papa Giovanni XXIII 13). Segnale di un lento ma progressivo ritorno alla normalità, a partire dall’ultimo lunedì di marzo gli sportelli dei due centri della Vallagarina, oltre alle normali attività di cassa e di prelievi, torneranno a effettuare le prenotazioni delle visite specialistiche e degli esami di diagnostica strumentale, che, fino ad ora, erano possibili esclusivamente per via telefonica oppure online a causa delle misure anticovid. L’accesso allo sportello prenotazioni sarà dalle ore 14 alle ore 17.45 per la sede di Rovereto (chiusura dello sportello alle ore 18) e dalle ore 11 alle ore 12.15 per la sede di Ala (chiusura dello sportello alle ore 12.30).

Per andare incontro alle esigenze di alcune categorie di persone, come ad esempio la popolazione anziana, che si può trovare a disagio nel padroneggiare le nuove tecnologie, l’assessorato alla salute e Apss hanno deciso di rendere nuovamente disponibile il servizio prenotazioni in presenza, nonostante il telefono o internet siano ormai un’abitudine consolidata per la popolazione trentina, e rimangano il canale preferenziale per velocità e comodità di accesso.

“È con grande soddisfazione che saluto la ripresa delle prenotazioni per le visite specialistiche negli sportelli multifunzione di Ala e di Rovereto. So che è un provvedimento che, nonostante internet e telefono rimangano i canali più utilizzati dai cittadini – ha dichiarato l’assessore alla salute Stefania Segnana – va incontro a quanti preferiscono avere un contatto diretto con le persone. Penso soprattutto agli anziani che possono trovare difficoltà nell’effettuare le prenotazioni online e che adesso potranno riacquistare la propria autonomia. Ma sono contenta anche perché la ripresa delle prenotazioni agli sportelli segna anche un ritorno alla normalità dopo l’emergenza pandemica, che per alcuni anni ha drasticamente rivoluzionato le nostre abitudini, privandoci non tanto dei servizi, quanto della socialità, delle relazioni umane e di quel senso di comunità che tanta importanza riveste nella vita delle persone”.

Altri sportelli Cup in presenza sono attivi a: ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana, con orario dalle 10 alle 12; poliambulatorio di Pergine Valsugana, dalle 10 alle 12; poliambulatorio di Cavalese, dalle 11 alle 14; poliambulatorio di Predazzo, dalle 10 alle 12; sportello multifunzione di Tione, dalle 11 alle 14 e sportello multifunzione del Centro sanitario San Giovanni di Mezzolombardo, dalle 11 alle 13.