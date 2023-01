Riapre la sede della continuità assistenziale a Cembra

venerdì, 13 gennaio 2023

Cembra (Trento) – Riapre la sede della continuità assistenziale, accesso al servizio telefonando al numero 116117

Sabato 14 gennaio riapre la sede di continuità assistenziale (ex guardia medica) di Cembra (Trento). Il servizio sarà inizialmente operativo nei turni diurni dalle ore 8 alle ore 20 nelle giornate festive prefestive, mentre la copertura della fascia notturna (dalle ore 20 alle ore 8) continuerà ad essere effettuata dai medici delle postazioni di Pergine Valsugana per la sponda sinistra dell’Avisio, di Mezzolombardo per la sponda destra e di Trento per l’abitato di Lavis. Come per tutte le sedi di continuità assistenziale, le visite ambulatoriali, domiciliari e le consulenze potranno essere richieste dai cittadini della zona contattando con il numero unico della centrale per l’assistenza sanitaria non urgente 116117.