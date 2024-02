Riapre il castello di Avio: gli appuntamenti

venerdì, 23 febbraio 2024

Avio (Vallagarina – Trento) – Inizia oggi la nuova stagione del FAI – Castello di Avio, uno dei manieri più antichi del Trentino e sentinella per i viaggiatori che salgono dalla Pianura Padana verso nord. Il bene del Fondo Ambiente Italiano ETS sarà visitabile tutte le settimane dal mercoledì alla domenica, con orario 10 – 18 (ultimo ingresso ore 17). Confermate anche le visite guidate ad orario fisso il sabato e la domenica alle ore 11, 14 e 16. 23

In realtà il Castello ha già proposto due eventi, registrando il tutto esaurito, in occasione delle ricorrenza di San Valentino e di Mi Illumino di meno. Come spiega il direttore Alessandro Armani “il 10 marzo inaugureremo la lunga stagione delle Cacce al tesoro dedicate ai piccolo visitatori e alle famiglie. A seguire ecco le Giornate Fai di Primavera il 23 e 24 marzo e a fine marzo l’ormai tradizionale Mercatino di Pasqua con le proposte gastronomiche, rurali e artigianali del territorio. E poi Herbarium: fiori, erbe aromatiche e piante officinali la mostra mercato organizzata in collaborazione con Slow Food Valle dell’Adige Alto Garda Nel corso dell’anno totale il castello di Avio ospiterà una cinquantina di eventi con la novità di Selvatica (14 aprile) legato al mondo naturale del Baldo e al ritrovamento lo scorso anno nel castello di un piccolo gheppio curato dai forestali e poi liberato. Ad agosto è prevista l’apertura quotidiana senza soluzione di continuità”.

Per il fine settimana di Pasqua il Castello di Avio, propone come tradizione un ricco programma di eventi e proposte per tutta la famiglia. Sabato, domenica e lunedì torna l’ormai tradizionale percorso gioco per bambini: la caccia al tesoro dentro le mura del Castello si trasforma in una speciale caccia alle uova. L’occasione perfetta per vivere i giardini terrazzati del Castello e scoprire le sale affrescate di uno dei manieri più antichi del Trentino.

Per tutto il fine settimana sarà possibile organizzare un picnic acquistando il cestino presso la Locanda al Castello.

Sabato 30 marzo, la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta il giardino privato della Contessa Castelbarco ospita la seconda edizione dello speciale Mercatino di Pasqua: oltre 15 espositori enogastronomici e di artigianato locale espongono i loro eccellenti prodotti fra cui verdure di stagione, confetture, miele, birre artigianali e vini del territorio in una versione pasquale del famoso mercatino natalizio del Castello. Durante tutte e tre le giornate sono in programma visite guidate ad orario fisso: alle ore 11, 14 e 16.