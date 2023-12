Riapre a senso unico alternato la SP 22 in località Sorne

venerdì, 22 dicembre 2023

Brentonico (Trento) – Riapre a senso unico alternato la strada SP 22 al km 5+900 in località Sorne di Brentonico. La via di comunicazione era chiusa al traffico dallo scorso dicembre a seguito del crollo della muratura di sostegno alla carreggiata causato dalle abbondanti precipitazioni.

Il delicato ripristino della muratura è stato possibile grazie all’intervento in somma urgenza. Il cantiere è ancora in corso e prevede diversi lavori: al momento è stata effettuata la rimozione del materiale che formava il muro di sostegno e la strada franata, la demolizione delle porzioni di strada pericolanti, la verifica delle condizioni di conservazione ed efficienza dei sottoservizi, e il loro eventuale riposizionamento, e la ricostruzione del muro di sostegno in cemento armato rivestito in pietra naturale con cordolo in sommità in cemento armato. Gli interventi in corso d’opera riguardano il rifacimento della pavimentazione, delle opere per il drenaggio delle acque e del guard rail per tutto il tratto interessato dalla ricostruzione della strada.