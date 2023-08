Riaperto il ponte sul Figna della Sp 88 Ceto-Cimbergo-Paspardo

giovedì, 10 agosto 2023

Ceto (Brescia) – È stato riaperto oggi il ponte sul torrente Figna al km 3+622 della SP 88 “Ceto-Cimbergo-Paspardo” in comune di Ceto. I lavori non sono ancora ultimati, ma è stata fatta la pavimentazione in modo da togliere il semaforo e consentire la riapertura della strada in entrambi i sensi di marcia.

A titolo cautelativo, il transito è limitato ai veicoli di massa inferiore a 25 tonnellate fino alla completa maturazione dei getti di calcestruzzo. Poiché i lavori non sono conclusi, è rimasto installato il cantiere e rimangono, fino a fine lavori, la limitazione della velocità a 30 km/h e l’imposizione del divieto di sorpasso sul ponte.