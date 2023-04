Riaperta la strada provinciale fra Rasura e Pedesina

sabato, 22 aprile 2023

Valgerola (Sondrio) – Riaperta la strada provinciale 6 fra Rasura e Pedesina dalle 6 alle 21:30. Dopo l’incendio dello scorso 8 aprile e l’istituzione del senso unico alternato, che aveva provocato gravi danni al territorio e penalizzato residenti e attività economiche della Valgerola, è stata riaperta la strada che collega i Comuni orobici.

I sindaci hanno solleciato la Provincia di Sondrio per la riapertura della Sp6 per garantire le attività economiche che avevano già subito danni a Pasqua e i residenti che scendono a valle per lavoro. La riapertura odierna è un primo passo verso la riapertura totale, prevista a giugno.