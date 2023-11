Riaperta la strada provinciale 92 Malegno-Lozio

mercoledì, 8 novembre 2023

Lozio (Brescia) – E’ stata riaperta la Provinciale 92 Malegno-Lozio. L’ufficio tecnico delle Provincia di Brescia ha effettuato gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza e nel pomeriggio è stata riaperta la strada, che garantisce un collegamento tra i due paese della Valle Camonica.

Inoltre in giornata si è tenuto un sopralluogo sulla Sp6 a Cevo, per valutare la situazione dopo lo smottamento delle scorsa notte, mentre resta sempre chiusa la Sp 88 tra Paspardo e Cimbergo. A Paspardo sono iniziati i lavori per evitare che l’acqua continui a riversarsi sulla provinciale e avviare gli interventi di ripristino dellea viabilità. Le previsioni dei tecnici della Provincia di Brescia e Comunità Montana di Valle Camonica parlano di tempi lunghi.