Riaperta la strada dei laghi di Cancano, 5 euro di ticket

domenica, 22 maggio 2022

Valdidentro – Con la bella stagione vengono riaperte le strade di montagna alle auto e i sentieri anche in alta quota vengono frequentati da turisti e biker. Uno degli itinerari preferiti per chi frequenta l’Alta Valtellina è quello dei laghi di Cancano, con la tappa alla chiesetta e la passeggiata in un ambiente unico.

La strada perimetrale dei laghi di Cancano, in territorio di Valdedentro (Sondrio) è ufficialmente aperta al traffico veicolare. Resta sempre l’obbligo di acquisto del ticket al costo di 5 euro a vettura o moto presso i totem lungo la strada in località Plazurban Pedenosso e località Sasso Prada.