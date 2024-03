martedì, 26 marzo 2024

Tignale (Brescia) – È stata riaperta la Sp38 “Tremosine-Tignale” in località Tignalga. La realizzazione del muro a sostegno della scarpata è stata completata in anticipo rispetto al cronopogramma e la strada rimarrà aperta a senso unico alternato a vista durante il periodo delle festività pasquali. La strada verrà nuovamente chiusa l’8 aprile per consentire di completare le lavorazioni.

“La promessa fatta al territorio è stata rispettata – ha commentato il Consigliere delegato a Viabilità e Strade, Paolo Fontana -. Dopo la conclusione dei lavori a Vesio sulla Sp115, ora possiamo riaprire anche la Sp38. Tremosine sarà raggiungibile sia da Tignale sia da Limone, a beneficio del turismo pasquale.”