Rete di Riserve del Bondone, convenzione e nuove risorse

lunedì, 9 ottobre 2023

Trento – Rinnovo della Rete di Riserve del Bondone, che interessa i Comuni di Trento, Cimone, Garniga Terme, Vallelaghi e Villa Lagarina, definito il rinnovo della convenzione per 9 anni e approvato il programma di interventi della Rete per il triennio 2023-2026.

Confermato – secondo lo schema illustrato alla Giunta provinciale di Trento dall’assessore all’Ambiente, il percorso realizzato dalla Rete del Bondone dal 2008 fino ad oggi e l’approccio del “fare rete” all’interno del territorio, instaurando rapporti di collaborazione, scambio, arricchimento e promozione reciproca con l’obiettivo di portare avanti i valori fondanti delle aree protette tramite la responsabilizzazione delle comunità locali. In particolare la Rete di Riserve, nel contesto del Monte Bondone (foto © Marco Simonini Pat) promuove la protezione degli habitat naturali di interesse comunitario e degli ambiti di pregio presenti all’interno del territorio interessato, la gestione coordinata delle aree protette, la sensibilizzazione delle popolazioni residenti riguardo ai temi del rispetto dell’ambiente, la promozione di un’offerta turistica sostenibile e diversamente accessibile, la partecipazione dei cittadini al raggiungimento degli obiettivi condivisi e la programmazione partecipata.

La rete di riserve Bondone-Soprasasso ha preso il via nella sua prima configurazione nel 2008. Nel 2014 è stata rinnovata e allargata includendo, con una nuovo Accordo di Programma triennale, oltre ai Comuni interessati e alla Provincia autonoma, il Consorzio dei Comuni BIM dell’Adige, le Comunità della Vallagarina e Valle dei Laghi, le ASUC di Sopramonte e Castellano e l’Agenzia provinciale per le foreste demaniali. Nel 2022 il soggetto responsabile, il Comune di Trento, ha avviato il confronto con gli enti sottoscrittori per arrivare alla nuova convenzione, che durerà fino al 2032, e il cui testo è stato approvato oggi dalla Provincia. La delibera approvata prevede anche la messa a disposizione di risorse provinciali per complessivi 205.000 euro per la realizzazione del programma di interventi triennale della Rete.

Biodiversità, la Provincia aderisce al progetto europeo LIFE NatConnect2030

La Provincia autonoma di Trento parteciperà al progetto europeo “LIFE NatConnect2030” con uno stanziamento complessivo di quasi 3 milioni di euro per i prossimi 9 anni. L’obiettivo è favorire il consolidamento di un sistema integrato di gestione della Rete Natura 2000, che punta a favorire la conservazione della biodiversità, secondo quanto previsto dalle direttive ‘Habitat’ e ‘Uccelli’, per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. In Trentino la Rete Natura 2000 si compone di 155 Siti, 135 Zone speciali di conservazione, 19 Zone di protezione speciale e 1 Sito di interesse comunitario, e copre una superficie di 176.183 ettari, circa il 28% del territorio provinciale.

Nello specifico, gli obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere riguardano il ripristino di habitat e specie; l’aumento della resilienza degli ecosistemi chiave per l’adattamento al cambiamento climatico; la creazione di un sistema coordinato di individuazione precoce, gestione e controllo delle specie aliene invasive; il rafforzamento dei corridoi ecologici del bacino padano.

Oltre al Trentino, il progetto vede la partecipazione della Regione Lombardia in qualità di capofila, le regioni Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, oltre ad alcuni altri enti e associazioni territoriali locali e nazionali. Le regioni useranno i fondi per l’attuazione dei PAF (quadro delle azioni prioritarie) regionali, attraverso lo sviluppo di politiche e azioni di gestione di Rete Natura 2000, che vedano la gestione attiva degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel territorio interessato dal progetto.