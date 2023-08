Relax e benessere: quante novità alle Terme di Boario

martedì, 22 agosto 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Prosegue l’iniziativa “piscina aperta“ dal lunedì al giovedì alle Terme di Boario e sono in arrivo tante novità a partire da settembre con un ambiente accogliente e rilassante, ideale per ritrovare benessere. Dal 4 settembre saranno inoltre modificati gli orari di accesso al pubblico per consentire una migliore fruizione con la garanzia della massima cura generale e dei particolari.

Dal lunedì al venerdì i turni saranno tre, della durata di 3 ore ciascuno: 12:30-15:30; 16-19; 19:30- 22:30

Il sabato e la domenica i turni saranno sempre tre, della durata di 3 ore ciascuno: 10-13; 13:30- 16:30; 17- 20.

“Per il termine del periodo delle vacanze e l’autunno – spiega Adelino Ziliani (nel video), direttore delle Terme di Boario – abbiano una serie di iniziative con il doppio turno sulle cure termali, una nuova cosmetica e un sito interamente rinnovato”. “I nuovi orari – prosegue Adelino Ziliani – vanno nell’ottica di migliorare l’accessibilità alla strutture delle Terme”.

PISCINA ESCLUSIVA – L’iniziativa lanciata dalle Terme di Boario per i mesi estivi di luglio e agosto, con dal lunedì al giovedì una piscina esclusiva per tutti i suoi ospiti, ha avuto un successo e sarà prolungata. L’area delle piscine piscine interne (con idromassaggio) e la piscina esterna con vista sul Parco è stata riconvertita. I prezzi sono alettanti: giornaliero 13 euro, turisti in hotel e residenti in Comuni convenzionati 11 euro (pomeridiano dalle 14 per tutti 10 euro). E’ fornito agli ospiti un lettino, mentre gli ospiti dovranno munirsi del telo-asciugamano. E’ possibile prenotare sia telefonicamente, che online, sia presentandosi direttamente in struttura.

CURE TERMALI – Ogni cittadino italiano ha diritto ad un ciclo di cure term ali all’anno, prescrivibili dal proprio medico curante e validato poi dal medico termale che effettua una visita specialistica gratuita per l’ammissione alle cure prescritte. Su richiesta del cittadino, con la prescrizione del medico termale, possono essere erogate altre cure complementari, tra cui spicca l’idropinica con le acque delle Terme: terapia, che ha sempre un grande valore aggiunto per la qualità dei sali contenuti e la risposta che naturalmente attiva da parte dell’organismo.

Anche le cure termali è bene siano prenotate per tempo per avere il miglior servizio possibile, anche in base alle proprie occupazioni giornaliere ed al tempo disponibile. La cura è un “ciclo” che risponde a precise indicazioni mediche: necessita di qualche pausa in più e, soprattutto, del percorso di relax post-cura, garantito al massimo negli ambienti confortevoli ed esclusivi del nostro Centro Violati.

LA NOVITA’ WEB – L’estate ha portato un nuovo dono a turisti, utenti e frequentatori delle Terme di Boario: il nuovo sito delle Terme: www.termediboario.it. Si tratta del ringiovanimento dell’immagine delle proposte della grande Azienda della Salute, che oggi eredita 150 anni di storia di termalismo, benessere, cura, prevenzione. Il sito è interattivo a tutto campo: dalle Terme vengono esposti i principi ed i servizi offerti alla Salute, mentre da chi lo consulta c’è la possibilità di orientare la scelta in un percorso ragionato, assistito e veloce per avere le informazioni richieste.

Attualmente è possibile acquistare on-line i prodotti della Spa (voucher ingressi, prodotti cosmetici, massaggi e percorsi welness), mentre a breve, sempre tramite il nuovo sito, sarà possibile prenotare i servizi on-line ed avere in risposta la certezza della prenotazione effettuata.

Info: 0364.525011 email: info@termediboario.it

di An. Pa.