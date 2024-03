Regioni transfrontaliere, approvato documento dell’onorevole Ambrosi

mercoledì, 20 marzo 2024

Trento – “Oggi la Commissione politiche Ue della Camera ha approvato un documento – dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia – da me predisposto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta modificata di regolamento relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero. Si tratta di una iniziativa di particolare importanza perché affronta i problemi discendenti dalle forti divergenze tra le disposizioni legislative e amministrative nazionali e regionali, che spesso non tengono conto della dimensione transfrontaliera, rendendo complesso e costoso l’adeguamento per i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche delle regioni transfrontaliere. Ne discendono ostacoli che possono incidere sullo sviluppo delle infrastrutture nonché sull’accesso e sul funzionamento dei servizi pubblici transfrontalieri, come trasporti, ospedali e università, creando vere e proprie discriminazioni. Tali ostacoli limitano altresì la capacità di coordinare le azioni di risposta alle catastrofi e di collaborare a progetti infrastrutturali comuni”.

“Eppure, – prosegue – come ricordato nel documento approvato, le regioni frontaliere interne coprono il 40% del territorio dell’Unione, rappresentano il 30% della sua popolazione, generano circa il 30% del PIL dell’UE e ospitano quasi 2 milioni di pendolari transfrontalieri, fra cui 1,3 milioni di lavoratori transfrontalieri. Secondo le stime della Commissione europea la sola eliminazione del 20% degli attuali ostacoli giuridici e amministrativi farebbe aumentare il PIL del 2% e creerebbe oltre un milione di posti di lavoro nelle regioni transfrontaliere. Nel documento approvato dalla Commissione politiche UE si ritengono complessivamente condivisibili gli obiettivi generali della proposta in quanto le disposizioni in essa contenute intendono istituire un quadro comune per superare gli ostacoli giuridici e amministrativi che rendono difficoltoso lo sviluppo economico e sociale delle regioni transfrontaliere e limitano l’esercizio dei diritti conferiti dai trattati ai cittadini e alle comunità delle medesime regioni”.