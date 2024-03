Regione Trentino Alto Adige: Michael Mayr si è dimesso da segretario generale

venerdì, 1 marzo 2024

Trento – È finita tra gli applausi di tutto il personale della Regione l’esperienza di Michael Mayr alla guida della segreteria generale dal primo aprile del 2019. Originario di Cortaccia, laureato in giurisprudenza, ha accettato l’incarico di direttore del Dipartimento Prevenzione sanitaria e salute della Provincia autonoma di Bolzano guidato dal neoassessore Hubert Messner.

Mayr ha voluto salutare tutti i colleghi ringraziandoli per la presenza e per la piena collaborazione ricevuta in questi 5 anni.

“Questa esperienza mi ha arricchito molto sia dal punto di vista personale che professionale – ha detto ai presenti Mayr – la Regione per me è simbolo del rispetto reciproco e luogo d’incontro tra Trentino e Alto Adige che spesso non capiscono fino in fondo le dinamiche dell’altra parte, ma le rispettano. È dunque nel rispetto che prosegue la tradizione iniziata dai padri dell’Autonomia – ha concluso il segretario generale uscente – che hanno saputo contrastare la violenza degli anni 60 con la convinzione che la comunicazione ed il dialogo devono prevalere sulla forza, perché dalla violenza tutti escono perdenti, sia la vittima che l’autore”.

Presente al saluto di commiato anche il Presidente della Regione Maurizio Fugatti che ha voluto ringraziare Mayr per quanto fatto in questi anni augurandogli un buon lavoro per la sua nuova esperienza a Bolzano.