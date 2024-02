Campionati Regionali Karate, ottimi risultati dei team Camuno Chinte e Samurai Ryu

martedì, 20 febbraio 2024

Calcinato (Brescia) – Regionali Karate Asc 2024: le Società del Karate Camuno Chinte del Maestro Soldi e Samurai Ryu del Maestro Nodari, con i loro atleti nelle specialità Kata (Forma) e Kumite (Combattimento) hanno preso parte ai Regionali Karate Asc 2024 svoltasi a Calcinato organizzata dal ASD Dragon Karate e ASC Monza Brianza nella quale hanno preso parte molte delle migliori Società Lombarde.

Il bilancio è positivo per i due team: i tecnici delle società e i Maestri Claudio Soldi e Fabrizio Nodari sono più che soddisfatti dei risultati ottenuti degli atleti e alla fine di una lunga giornata hanno conquistato 4 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 1 medaglia di bronzo.

ll karate camuno con 5 piccoli atleti (Giovanni Giorgi, Samuele Cerutti, Lorenzo Pina, Antonio Khotsyay e Nayke Massoletti) che hanno disputato sia la gara di Kata che quella di Kumite nelle categorie dei più giovani e, pur gareggiando al meglio delle loro potenzialità, solo Nayke è andata a podio conquistando l’oro.

Invece Martina Zanardini negli Esordienti Femminile 35kg conquista l’argento, e Luca Zanardini tra gli Esordienti maschile 38kg si mette al collo il bronzo.

Desiree Pelamatti nelle gare Juniores femminile 59kg conquista la finale che poi vince l’oro in maniera convincente senza rischiare nulla; invece Ilaria Salvetti, categoria Juniores femminile 66kg, come la compagna, vola in finale ma deve accontentarsi dell’argento contro una forte avversaria. Infine Erika Fettolini, categoria Juniores femminile 74kg vince la sua categoria conquistando l’oro.

Nelle gare maschili Filippo Zanelli, categoria Juniores 68kg, dà spettacolo nei due incontri che precedono la finale, ma al termine di una finale combattiva cede per poco e conquista l’argento. I compagni di squadra Luca Mondini e Lukas Zoanni, categoria Juniores maschile 76kg battendo tutti gli avversari giungono entrambi in finale e qui stavolta ha la meglio Lukas che batte il compagno Luca con un distacco minimo.

L’ultima ad entrare in gara è Anita Zanelli nella categoria Cadetti Femminile 54kg, dopo aver eliminato due atlete una piacentina e l’altra mantovana, giunge in finale qui passa in vantaggio due a uno poi si fa recuperare e cede solo per un punto, conquistando un brillante argento.

Una gara utile, quella di Calcinato, per testare il livello di preparazione tra gli Junior Erika, Ilaria, Desireé, Filippo, Luca e Lukas che nel prossime mese di marzo hanno in programma il Campionato regionale per la qualificazione ai Nazionali di Categoria.

Prossimo appuntamento per i nostri atleti più giovani sarà domenica 25 febbraio a Gavardo per la 2^ tappa del Trofeo Bresciano per le categorie Esordienti e Cadetti.