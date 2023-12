Regali e sorrisi per i bambini ricoverati all’ospedale di Esine

mercoledì, 20 dicembre 2023

Darfo Boario (Brescia) – I vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Boario Terme arriveranno venerdì 22 dicembre alle ore 10 al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Esine per una sorpresa speciale ai piccoli ricoverati. Lo faranno anticipando Babbo Natale e le sue renne a bordo dell’autoscala dei pompieri che sempre affascina i bambini per consegnare alcuni doni.

I vigili del fuoco sono Goodwill Ambassadors di Unicef Italia per la professionalità e l’impegno a favore dei diritti dei bambini e delle loro famiglie.

L’obiettivo è far sorridere i giovani pazienti in un momento così particolare e delicato come può essere l’esperienza di un ricovero.

Un piccolo gesto di solidarietà voluto dall’Associazione ABIO di Esine che dal 2001 accoglie i bambini in ospedale garantendo loro un ambiente a misura fin dal primo momento del ricovero.

A sostenere il progetto l’Associazione PromAzioni360, partner di Unicef in Valle Camonica, la Cartoleria “Il Quaderno” di Pian Borno e sostenitori dei Vigili del Fuoco Saranno consegnati alcuni giochi, matite, pennarelli e una magic box ricca di sorprese ideata dai giovani volontari di Unicef in collaborazione con il partner Clementoni e lo Street Artist Marioone.

Alla consegna dei regali saranno presenti il direttore generale Asst Vallecamonica Maurizio Galavotti, il capo del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Darfo Boario Terme Domenico Loverde, il presidente del Comitato provinciale di Brescia per l’Unicef Gianfranco Missiaia, la presidente di Abio Alba Burlotti e la presidente di PromAzioni360 Loretta Tabarini.