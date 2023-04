Referendum sul ponte tibetano: raccolta firme a Vezza d’Oglio

venerdì, 7 aprile 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Doppio appuntamento oggi – venerdì 7 aprile – a Vezza d’Oglio (Brescia) per promuovere il referendum popolare sul “Ponte tibetano“. Il “ponte” dovrebbe collegare le sponde delle frazioni Tu e Grano di Vezza d’Oglio ed è già stata al centro di un confronto in Consiglio comunale. Adesso c’è la proposta di un referendum popolare ed è in corso la raccolta firme tra i residenti.

Gli eventi odierni – promossi da “Vezza sostenibile “- sono finalizzati in primo luogo al referendum popolare su “Ponte Tibetano si o no?”: dalle 17 alle 19:30 in piazza IV Luglio davanti al bar Aviolo saranno raccolte le firme per il referendum popolare, mentre alle 20:45 si terrà un incontro al centro Eventi dove saranno illustrate le proposte per la Vezza d’Oglio del futuro.