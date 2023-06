Referendum ponte tibetano: Vezza sostenibile invita a votare “No”

lunedì, 19 giugno 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Il ponte tibetano divide Vezza d’Oglio (Brescia): i vertici delle istituzioni locali invitano a disertare le urne al referendum di domenica prossima (un messaggio mai visto in Valle Camonica ndr), mentre cresce la mobilitazione dei residenti a salvaguardare un patrimonio naturalistico a ridosso del Parco dello Stelvio.

Domenica 25 giugno si terrà il referendum sul ponte tibetano in Val Grande a Vezza d’Oglio. Il gruppo “Vezza sostenibile” che ha promosso il referendum dando voce al malcontento di molti tra vezzesi e turisti proprietari di seconde cose, affida l’ultimo appello a “Votare No al referendum”.

LE MOTIVAZIONI – “Dopo aver disertato l’ultimo incontro del 2 giugno organizzato da “Vezza sostenibile” – spiegano da Vezza sostenibile – il sindaco e la sua maggioranza durante l’incontro da loro organizzato venerdì scorso, hanno declinato pubblicamente l’invito ad un confronto pubblico a cui li avevano invitati, richiesto e atteso da molti cittadini, incontro previsto per il prossimo venerdì 23 giugno, confronto che, a questo punto, è annullato. Una condotta, quella della maggioranza del Comune di Vezza d’Oglio, che sin dall’inizio di questa vicenda e per tutta la sua evoluzione sin qui, ha messo in luce un atteggiamento preoccupante, autoritario e arrogante”.

“Un gruppo di amministratori per nulla propensi al confronto e disponibili all’ascolto dei cittadini che rappresentano, un’allarmante attitudine a voler imporre più che a gestire, a voler “vincere” ad ogni costo, più che a voler cercare di comprendere le ragioni di tanto malcontento in paese – prosegue il documento – . Non sono infatti bastate le oltre 300 firme raccolte per chiedere il referendum, le oltre 1000 firme della petizione lanciata dai turisti e proprietari di seconde case – molti dei quali minacciano ora di venderla, la casa – a far comprendere al sindaco e ai suoi colleghi di maggioranza che il progetto del ponte tibetano è fallito prima ancora di essere messo su carta seriamente (ci sono solo due studi di fattibilità preliminari, ad oggi, e due perizie geologiche che preannunciano criticità e rischi possibili), e che loro hanno fallito nel non aver saputo gestire la questione adeguatamente con la comunità, magari chiedendo e ascoltando il parere dei cittadini in incontri pubblici mai organizzati a monte del referendum, o mediante sondaggi oppure organizzando essi stessi il referendum”.

I responsabili di Vezza sostenibile sostengono: “le prime informazioni sul ponte tibetano sono state centellinate dal sindaco, dopo due anni dalle prime avvisaglie di malcontento della popolazione, mentre i due incontri pubblici organizzati dalla maggioranza a valle dell’indizione del referendum si sono distinti non tanto per i contenuti tecnici – che oggettivamente non ci sono, perché il ponte tibetano a Vezza, ad oggi è poco più che un’idea – ma piuttosto per i toni aggressivi, i giudizi urlati e offensivi, per arrivare alle accuse al nostro gruppo di avere secondi fini, “politici” e di supporto “politico” in una situazione in cui anche solo citare la politica rappresenta la volontà deliberata di distogliere l’attenzione dal vero problema”.

E il vero problema – secondo Vezza sostenibile – “è la totale mancanza di una visione realistica di un futuro sostenibile per Vezza, sostituita dalla pericolosa volontà di lasciare un segno indelebile del proprio passaggio, sfregiando uno dei luoghi più belli di Vezza d’Oglio, rincorrendo sirene ormai spente da anni nelle principali località turistiche di successo delle Alpi”.

LE CRITICITA’ – “Non è più tempo per sperperare denaro pubblico in opere che di davvero certo e chiaro hanno solo l’elevatissimo costo, economico e ambientale, replicando errori già fatti nel passato. Non serve richiamare “gente” per creare economia tra le montagne, serve costruire sistemi “resilienti”, dove si praticano tutte le attività vocate alla montagna, dall’agricoltura all’artigianato, al commercio fino al turismo, dove residenti e turisti possano vivere e stare bene. Ma questo conta poco per questi amministratori, a loro interessa imporre la propria decisione e “vincere”, al di sopra di tutto e tutti, come dimostra la decisione di includere i vezzesi residenti all’estero nel conteggio dei votanti per il raggiungimento del quorum previsto dal regolamento votato dalla sola maggioranza, così come aver scelto la primissima data utile per convocare il referendum, così che cadesse proprio nel periodo delle vacanze estive di molti vezzesi, arrivando persino a fare un appello pubblico a disertare il voto, chiedendo quindi alla popolazione di non andare a votare al referendum, in palese contrasto a quanto un rappresentante delle istituzioni degno di quel ruolo è tenuto a fare, per forma e per sostanza, nonché per mero rispetto e tutela dell’esercizio della democrazia”, affermano da Vezza sostenibile.

“Purtroppo – conclude il documento diffuso in paese da Vezza sostenibile – l’obiettivo vero dell’amministrazione comunale è chiaro: si intende utilizzare il referendum per “pesare” la propria influenza in vista del prossimo appuntamento elettorale, le amministrative della primavera 2024, in spregio alle regole, quantomeno del buonsenso e del buongusto. Cari vezzesi, il 25 giugno andiamo a votare, per difendere la Val Grande, per difendere il diritto democratico a far valere la nostra opinione”.