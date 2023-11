Recuperato dal lago d’Iseo più di 900 tonnellate di legname

domenica, 26 novembre 2023

Sarnico (Bergamo) – La raccolta di legame e detriti sul Sebino si sta concludendo. La ditta Mpl (Manutenzione e promozione laghi) che ha in appalto dall’Autorità di Bacino il servizio sul lago d’Iseo ha recuperato più di 900 tonnellate di materiale.

Nel cantiere di Pizzo a Costa Volpino si sta selezionando il legname in buono stato, in modo da separarlo dalla parte di rami che finirà all’isola ecologica per essere smaltito. Più della metà verrà trasformato in cippato per alimentare impianti a biomassa, mentre la resta quota che contiene sabbia e alghe verrà smaltita oppure utilizzata per le nuove ceppaie che saranno posizionate sui fondali dell’alto Sebino per la creazione di habitat sommersi così da favorire il ripopolamento ittico. Ogni anno l’Autorità di bacino, con il contributo delle Province di Bergamo e di Brescia, mette a disposizione 450mila euro per i lavori di recupero e smaltimento del legname flottante.