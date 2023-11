Recuperate 800 tonnellate di legname e rifiuti dal lago d’Iseo

lunedì, 6 novembre 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi, sono entrati in azione i battelli spazzini per recuperare il materiale flottante sul lago d’Iseo. Finora sono state stoccate 800 tonnellate di legname e rifiuti.

Continuano le operazioni di recupero del materiale flottante nel lago d’Iseo: il maltempo dei giorni scorsi ha fatto si che dalla Valle Camonica, seguendo il corso del fiume Oglio, venissero trascinati alla foce di Costa Volpino, per poi allargarsi in tutto lo specchio d’acqua, migliaia di metri cubi di legname e rifiuti, portati a valle dalla forza dell’acqua, che, a sua volta, ha raggiunto la portata straordinaria di 550 metri cubi/secondo.

La società MPL (Manutenzione e Promozione Laghi), partecipata dell’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro, si è messa subito al lavoro: ad oggi, su tutta l’area dell’Alto Sebino, sono impiegati i tre battelli spazzino e un truxor, per un totale di una decina di operai.

“Tutte le nostre forze – ha spiegato Marco Terzi, amministratore unico di MPL – sono convogliate nell’alto lago per far fronte a questa emergenza”.

Alle 400 tonnellate di materiale già recuperate e smaltite la settimana scorsa, se ne aggiungono altre 400 circa, stoccate momentaneamente al cantiere in località Pizzo di Costa Volpino (Bergamo), ma le operazioni sono ben lungi dal potersi dire concluse. La previsione è quella di superare quota mille tonnellate di materiale, al termine dei lavori.

Da segnalare inoltre, che su tutto il lago d’Iseo – in modo particolare nel basso lago, tra Predore, Sarnico, Paratico e Clusane d’Iseo, ma anche intorno a Montisola – si trovano delle “isole galleggianti” composte da legname e rifiuti, che saranno recuperate dai battelli nei prossimi giorni. Per questo, l’Autorità di Bacino, raccomanda la cauta navigazione.