Recobel: due giorni per non dimenticare l’alluvione di Niardo

martedì, 25 luglio 2023

Niardo (Brescia) – Due giorni per non dimenticare l’alluvione di un anno fa a Niardo (Brescia). La manifestazione “Recobel“, che richiama i due torrenti – Re e Cobello – esondati nella notte tra il 27 e 28 luglio 2022, ha come slogan: “La forza di ricominciare sta nel non dimenticare”.

Un evento istituzionale si terrà nella sala Bim della Comunità Montana alle 20 di giovedì 27 luglio, dove il sindaco di Niardo, Carlo Sacristani, illustrerà il monitoraggio e gli interventi per tutelare il paese con un innovativo sistema di allarme.

Invece in piazzale Enojoy a Niardo ci saranno due serate di festa, la prima giovedì 27 luglio – Giornata in ricordo dell’alluvione – con alle 19 l’apertura stand gastronomico, alle 20:30 cabaret con Gianluca Impastato di Zelig intervallato da Wind Quartett e alle 22:30 magie d’acqua e fuoco, spettacolo fontane danzanti. La seconda è in programma il 28 luglio con la Notte bianca: alle 19 apertura stand gastronomico, alle 21 concerto Jolly Blu, alle 22 sfilata di moda, alle 23 concerto Holly blu e a mezzanotte il Dj set con Stefano Marini.

di C.P.