Rave party a Comano Terme: la Lega chiede al Sindaco un’ordinanza urgente

giovedì, 4 agosto 2022

Comano Terme – Rave party a Comano Terme (Trento), la Lega chiede al Sindaco la convocazione urgente del Consiglio Comunale: “Feste fuori controllo, necessaria un’ordinanza.”

Il gruppo consigliare “Lega Salvini Premier – Comano Terme” ha chiesto al sindaco di Comano Terme Fabio Zambotti la convocazione urgente del Consiglio Comunale, (secondo quanto stabilito dall’articolo 43, comma 8° del Codice degli Enti Locali), per discutere una mozione del nostro gruppo consigliare al fine di impegnare il Sindaco ad emanare un’ordinanza urgente e contingibile per disciplinare le feste conosciute come “rave parties” che si stanno organizzando nel Comune, tema già trattato durante il question time al Consiglio Comunale del giorno 28 luglio 2022.

“La motivazione riguarda che queste feste, organizzate specialmente nelle frazioni di Comano Terme, stanno creando molti problemi alla comunità: musica troppo alta, immondizie sparse ovunque, disagi alla viabilità. Questo senza contare il rischio che scoppino focolai Covid19, vista e considerata l’alta contagiosità della variante Omicron 5.

Secondo le ultime notizie, anche il Comune di Arco sta vivendo la stessa situazione e il Sindaco Betta in qualche modo è intervenuto: se è vero che esiste il diritto a divertirsi, esiste anche il dovere di rispettare tutti i cittadini e i nostri paesaggi, ed è inammissibile che le istituzioni si dimostrino impotenti di fronte a dei soggetti ineducati e senza un minimo di senso civico.

Di conseguenza nella mozione si chiede al Sindaco di intervenire emanando un’ordinanza urgente e contingibile per risolvere questa problematica”, gruppo LEGA Salvini Premier – Comano Terme, i consiglieri comunali Alessia Baroldi, Sergio Manuel Binelli, Luca Brena, Michele Salvaterra.