Radar, all’annuale forum di Sparkasse premiata l’azienda Arxax

giovedì, 5 gennaio 2023

Bolzano – Radar: premiata una giovane realtà femminile attiva nella transizione ecologica come miglior startup.

Si è concluso Radar, l’annuale forum di Sparkasse che sostiene le aziende del territorio a innovarsi collaborando con startup e PMI innovative di tutta Italia, con la premiazione della migliore startup dell’anno. Nel focus dell’ultima edizione è stato l’attuale tema “investimenti in transizioni ecologiche e biotecnologie”. Come miglior startup è stata premiata l’azienda Arxax, fondata da due giovani donne imprenditrici.

“Partito come una sperimentazione tre anni fa, Radar è ormai diventato un servizio ad alto valore aggiunto per i nostri clienti imprese. L’ultima edizione è nuova perché interpreta il focus sull’innovazione, che caratterizza l’evento dalla sua nascita, nell’ottica della sostenibilità: come Sparkasse promuoviamo con convinzione iniziative volte a realizzare risultati concreti per l’ambiente e la società, fornendo per quanto possibile un contributo reale all’evoluzione del nostro ecosistema,” spiega Nicola Calabrò, Amministratore delegato e direttore generale di Sparkasse.

PREMIATA STARTUP – A vincere l‘ultima edizione è stata Arxax Ltd, startup di tecnologia climatica, fondata da due giovani imprenditrici, che offre soluzioni di carbon intelligence per il settore dei trasporti e della logistica. Il premio dell’evento è un noleggio di un’automobile a medio-lungo termine Sparkasse Auto, che si aggiunge alla possibilità di sviluppare progettualità con solide aziende del territorio.

Hanno, inoltre, partecipato all’iniziativa le startup Odis Solutions che si occupa di soluzioni smart farming, Orobix Life che offre servizi di intelligenza artificiale, Ecosteer, operativa sul fronte del controllo della visibilità dei dati, e Aigritec che ha come obiettivo l’automatizzazione della raccolta delle mele.

Dopo un’attenta valutazione da parte della giuria, presieduta da Alessandra Cancelliere, responsabile Analisi Strategiche & Innovation Lab di Sparkasse, è stata motivata così la scelta caduta sulla startup Arxax: “È stato veramente difficile per la giuria scegliere la migliore tra le startup presentate, in considerazione del potenziale che ciascuna è stata in grado di esprimere. Premiando Arxax abbiamo voluto valorizzare una giovane realtà fondata sulle forti competenze delle sue fondatrici, con un modello di business focalizzato sulla riduzione delle emissioni sul settore logistico ben strutturato e orientato ad un percorso di sviluppo chiaro ed ambizioso.”

GLI INTERVENTI – Molto seguiti gli interessanti interventi dedicati al tema “Fattori ESG e transizione ecologica”, da parte di Alessandro Santini, Vice-Direttore di Confindustria Trento, e Mirco Marchiodi, Responsabile Centro Studi Assoimprenditori Alto Adige. Sugli ultimi sviluppi e il futuro del “Mondo Lifescience e investimenti sul Biotech” ha relazionato Elena Sgaravatti, Vice-Presidente Federchimica Assobiotec e CEO di Planta Rei Biotec.

“Le transizioni ecologiche e le biotecnologie stanno diventando di interesse per le aziende come futuri scenari di investimento”, motiva Sofia Khadiri, Responsabile innovation Lab LDV20, la scelta del tema dell’ultima edizione.

L’evento, svoltosi presso la Sparkasse Academy, è stato inoltre pensato affinché fosse carbon neutral, ossia riducendo le emissioni di CO2 e compensando le rimanenti, grazie al supporto della startup Up2You.