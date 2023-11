“Rock the rail”: Winter Opening al Corvatsch e Silvaplana

venerdì, 17 novembre 2023

Silvaplana – Per l’inaugurazione della stagione neve in abbondanza e uno stupendo programma. Pendii profondamente innevati e piste preparate alla perfezione: il Corvatsch fa sì che i sogni degli sport sulla neve diventino realtà. Per la prima volta ha luogo l’evento «Silvaplana Rocks the Rail»: la scuola di freestyle Fresk propone lezioni gratuite di freestyle al Corvatsch Park.

Presso la stazione intermedia Murtèl, il DJ mixa i brani musicali e per i freestyler affamati si servono speciali menù. Una volta chiuse le piste, si scende in paese. A Silvaplana, i freestyler si fanno strada superando le strutture realizzate lungo la vecchia strada del passo dello Julier. Anche Nicolas Huber, snowboarder professionista e ambasciatore del Corvatsch-Park, sarà tra i presenti.

Orari di esercizio Impianti aperti (Corvatsch dal 25.11.)

Snow Night

Ogni venerdì, al Corvatsch si accendono i riflettori: così prende il via il divertimento notturno sulla neve della pista illuminata più lunga della Svizzera.

Dicembre/gennaio: ore 19 – 1.00

Febbraio – aprile: ore 19 – 2.00

Progression Days

In occasione dei Progression Days, i freestyler hanno a disposizione un Park con un fantastico set up fatto di kicker e rail. Già all’inizio della stagione, il Corvatsch Park offre ai professionisti un eccellente terreno di allenamento su neve.

Silvaplana Rocks the Rail

Silvaplana celebra la prima edizione del «Winter Opening» sabato 25 e domenica 26 novembre. In occasione dell’apertura di stagione al Corvatsch, Silvaplana presenta un programma molto variato: abilità e performance dimostrate dai freestyle direttamente nel centro del villaggio, concerto live, DJ, specialità gastronomiche e il Kids Snow Village: Silvaplana propone un fantastico weekend all’insegna del rock.

Furtschellas

Il Furtschellas inaugurerà la stagione invernale mercoledì 20 dicembre. Lontano dal grande viavai, l’offerta di piste di difficoltà diversa è appassionante. I ristoranti La Chüdera e Kuhstall si rallegrano di soddisfare il palato degli ospiti affamati.

Diavolezza & Lagalb

Il 25 novembre la Diavolezza chiuderà gli impianti per poco meno di un mese. Mercoledì 20 dicembre apriranno le piste e i ristoranti dei comprensori di Diavolezza e Lagalb per accogliere gli appassionati degli sport sulla neve.

Snow-Deal

Acquista ora il tuo skipass e approfitta dello sconto per la prenotazione anticipata. Inoltre, puoi beneficiare d’interessanti riduzioni per famiglie.