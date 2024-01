Querelle passaggi a livello in Media Valle, consiglio comunale in strada a Malegno

sabato, 27 gennaio 2024

Malegno (Brescia) – Passaggi a livello in Media Valle, consiglio comunale convocato per sabato 3 febbraio alle 14:30 sulla strada – Sp5 – al passaggio a livello all’intersezione tra via Cava e via Lanico. Sarà un consiglio comunale aperto. Durante il Consiglio Comunale si discuterà un ordine del giorno relativo ai disagi causati dall’intersezione tra Ferrovia e Strade provinciali in Media Valle lungo i sette passaggi a livello tra Cividate, Malegno e Breno.

In data 11.09.2023 i Sindaci dei comuni di Malegno, Cividate, Breno, Ossimo, Borno e Lozio hanno scritto a Provincia, Prefettura, Comunità Montana, Regione Lombardia, Ferrovie Nord e Trenord per esprimere una forte preoccupazione riguardo alla situazione della viabilità locale.

In tale lettera si esprimeva preoccupazione relativa al congestionamento del traffico a causa dell’intenso afflusso di cittadini e turisti, e, soprattutto, dalla presenza di sette passaggi a livello presenti nei pochi chilometri tra Cividate e Breno, che, con tempi d’attesa del treno in questo periodo anche superiori agli otto minuti, creano durante gli orari di punta numerosi disagi.

Non avendo ricevuto risposte da parte delle Istituzioni coinvolte, ad eccezione della Provincia di Brescia con il proprio Presidente Emanuele Moraschini, e ritenendo istituzionalmente grave che la voce di sei Sindaci, che è la voce dei dodicimila abitanti da loro rappresentati, non sia stata affatto presa in considerazione, si è deciso di convocare il consiglio comunale di Malegno proprio presso la sede stradale della SP5 che sale a Borno, davanti al passaggio a livello più congestionato.

Al consiglio comunale aperto sono invitati i sindaci e le amministrazioni di Cividate Camuno, Breno, Ossimo, Borno e Lozio, direttamente coinvolti dal disagio, i consiglieri Regionali bresciani, Comunità Montana, oltre ai cittadini dei nostri paesi.

Tre i punti da discutere nell’ordine del giorno: tempi di attesa ai passaggi a livello sono aumentati durante gli ultimi anni. Comprendendo la vitale e necessaria tutela della sicurezza ferroviaria, chiediamo che venga messo in campo uno studio che riduca fortemente il tempo di attesa ai passaggi a livello. Va trovata una mediazione tra la tutela della sicurezza legata al trasporto ferroviario ed la tutela della salute pubblica per gli abitanti dei nostri paesi, messa in pericolo a causa degli inquinanti atmosferici emessi durante le attese; studio per superare i tre passaggi a livello più congestionanti tra Malegno e Breno è stato consegnato a Ferrovie Nord ormai da parecchi anni. Chiediamo che venga reso prioritario negli investimenti ferroviari regionali e la ferrovia è l’unica possibilità che ha la Valle Camonica per risolvere il problema del traffico automobilistico ormai complesso lungo tutta la vallata durante molte giornate, anche a causa dell’afflusso turistico. Nel corso degli ultimi vent’anni il territorio camuno ha prodotto numerosi studi nella direzione del miglioramento del trasporto ferroviario: chiediamo l’istituzione di un tavolo straordinario tra le Istituzioni preposte, coordinato da Comunità Montana di Valle Camonica, finalizzato all’analisi strategica di questo tema.