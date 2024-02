Querelle passaggi a livello: a Malegno consiglio comunale sulla Sp5

sabato, 3 febbraio 2024

Malegno (Brescia) – Nel pomeriggio la protesta sui passaggi a livello in Media Valle: alle 14:30 è convocato il Consiglio comunale sulla strada – Sp5 – al passaggio a livello all’intersezione tra via Cava e via Lanico. Sarà un consiglio comunale aperto e verrà discusso un ordine del giorno relativo ai disagi causati dall’intersezione tra ferrovia e strade provinciali in Media Valle lungo i sette passaggi a livello tra Cividate, Malegno e Breno.

L’11 settembre scorso i sindaci dei comuni di Malegno, Cividate, Breno, Ossimo, Borno e Lozio hanno scritto a Provincia, Prefettura, Comunità Montana, Regione Lombardia, Ferrovie Nord e Trenord per esprimere una forte preoccupazione riguardo alla situazione della viabilità locale.

Nella lettera – come spiegato dal sindaco di Malegno, Paolo Erba (nella foto) – “era stata espressa preoccupazione relativa al congestionamento del traffico a causa dell’intenso afflusso di cittadini e turisti, e, soprattutto, dalla presenza di sette passaggi a livello presenti nei pochi chilometri tra Cividate e Breno, che, con tempi d’attesa del treno in questo periodo anche superiori agli otto minuti, creano durante gli orari di punta numerosi disagi. Ma non abbiamo ricevuto risposte da parte delle Istituzioni coinvolte, ad eccezione della Provincia di Brescia con il presidente Emanuele Moraschini, e ritenendo istituzionalmente grave che la voce di sei Sindaci, che è la voce dei dodicimila abitanti da loro rappresentati, non sia stata affatto presa in considerazione, si è deciso di convocare il consiglio comunale di Malegno proprio presso la sede stradale della Sp5 che sale a Borno, davanti al passaggio a livello più congestionato”.

Al consiglio comunale aperto sono invitati i sindaci e le amministrazioni di Cividate Camuno, Breno, Ossimo, Borno e Lozio, direttamente coinvolti dal disagio, i consiglieri regionali bresciani, Comunità Montana, oltre ai cittadini dei nostri paesi.