Tanti turisti sui bus navetta da Ponte di Legno a Case di Viso

lunedì, 22 agosto 2022

Ponte di Legno – Il bus navetta a Ponte di Legno (Brescia) con le tre linee in paese e il servizio “bicibus” da Edolo a Ponte di Legno sono graditi ai turisti e agli appassionati delle due ruote.

Uno dei servizi più gettonati è la linea D con il bus navetta che unisce il paese dalignese alle località Santa Apollonia e Case di Viso. Centinaia di turisti utilizzano il bus navetta quotidianamente per raggiungere le due località, punto di partenza per escursioni in alta quota o per trascorrervi una giornata in tranquillità nelle aree pic nic delle Valle delle Messi e di Case di Viso. Il servizio è gestito dalla Maroni Turismo per conto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica e favorisce una mobilità sostenibile.

Rispetto agli scorsi anni la linea “D” ha inserito una corsa in più al mattino, partenza da piazzale Cida alle 8 e arrivo alle 8:20 a Santa Apollonia e alle 8:28 a Case di Viso, molto apprezzata dai turisti per le escursioni. L’ultima corsa da Case di Viso, con rientro a Ponte di Legno – parte alle 18:20. Il servizio bus navetta a Ponte di Legno è in vigore fino a domenica 28 agosto, e nel weekend 3-4 settembre. Invece il servizio della linea E da Ponte di Legno a Edolo e viceversa svolgerà servizio bici-bus fino all’11 settembre.