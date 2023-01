Quante novità a Expo Riva Schuh & Gardabags, Pellegrini: “Grande attenzione al mercato mondiale”

sabato, 14 gennaio 2023

Riva del Garda (Trento) – E’ stata aperta la 98esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags, la più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura e alla pelletteria a livello globale.

Alla cerimonia di apertura erano presenti Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi; Alessandra Albarelli, general manager di Riva del Garda Fierecongressi; il sindaco di Riva del Garda Cristina Santi, l’assessore provinciale Roberto Failoni, Enrico Cietta, presidente del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh; Maria Maddalena Del Grosso, direttore di Agenzia Trade Italia e Damiano Francovigh, direttore del Ministero Affari Esteri.

Durante la presentazione Roberto Pellegrini ha illustrato le novità della 98esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags e le importanti presenze a livello internazionale, su tutti Cina, India, Brasile e Canada.

VIDEO



“La nostra attenzione verso i temi più all’avanguardia e alle novità del mercato – ha spiegato Roberto Pellegrini (nel video)– ci porta a rivolgere il focus ai progetti Innovation Village Retail e Sostenibilità, due argomenti che definiscono, raccontano e anticipano le tendenze del settore”. La direttrice generale Alessandra Albarelli ha svelato i numeri della rassegna, ha ricordato le iniziative portate avanti nell’ultimo anno con “Riva del Garda capitale mondiale della calzatura per quattro giorni”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Cristina Santi e dell’assessore provinciale Roberto Failoni, è intervenuto Enrico Cietta che ha tracciato un quadro macroeconomico sul comparto, indicando un dato: tra il 2017 e il 2022 l’attività produttiva ha perso un miliardo e 500 milioni di calzature su un volume complessivo di poco superiore ai 22 miliardi. Il valore più alto si è raggiunto nel 2019 con 24 miliardi e 279 milioni, poi l’effetto pandemia con il crollo dell’attività e la ripresa tra il 2021 e il 2022. Le aziende europee producono il 30% a livello mondiale. “Sul futuro – ha precisato Enrico Cietta – si pongono due domande: la prima è legata alla filiera e si si sta accorciando e la seconda è sulla resilienza del settore”. “Certamente – ha aggiunto Cietta – nel futuro ci saranno cambiamenti e dovremo cogliere le opportunità”.

Sono poi intervenuti Maria Maddalena Del Grosso e Damiano Francovigh che hanno illustrato le attività poste in essere per valorizzare il madre in Italy e le iniziative con i principali buyer a livello internazionale.

Expo Riva Schuh & Gardabag, in programma fino a martedì 17 gennaio a Riva del Garda è un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che vogliono approfondire tematiche cruciali per conoscere e meglio affrontare le sfide di settore del presente e del futuro.

Sono mirate anche le tematiche selezionate dagli organizzatori e dal Comitato Scientifico della fiera che hanno individuato nella situazione dei mercati, nella sostenibilità e nell’innovazione dedicata al mondo del retail, gli snodi cruciali su cui focalizzare l’attenzione. I Market Focus di gennaio 2023 si concentreranno sull’area DACH, i principali Paesi europei di lingua tedesca, sull’America Latina (Guatemala, Perù, Uruguay), India, South East Asia (Indonesia, Malesia, Singapore) e USA.

“Una delle missioni che Expo Riva Schuh & Gardabags si è data – ha concluso Alessandra Albarelli – è quella di fungere da aggregatore e facilitatore di un percorso che consenta al comparto internazionale di calzature e pelletteria di divenire sempre più attento e proattivo nei confronti delle tematiche della sostenibilità”.

Expo Riva Schuh & Gardabags – Riva del Garda – apertura: oggi, domani e lunedì 16 gennaio 2023 dalle 9 alle 18 e martedì 17 gennaio dalle 9 alle 16.