Qualità dell’aria nel mese di ottobre in Trentino: i dati

venerdì, 10 novembre 2023

Trento – I dati sulla qualità dell’aria del mese di ottobre in Trentino: le concentrazioni di tutti gli inquinanti monitorati sono risultate al di sotto dei valori limite. Le condizioni meteorologiche, più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti, hanno infatti influenzato i valori di concentrazione. La variabilità della prima metà del mese ha generato un andamento altalenante dei valori, mentre le frequenti perturbazioni che hanno caratterizzato la seconda parte hanno contribuito alla rimozione degli inquinanti in atmosfera, mantenendo le concentrazioni su valori molto bassi.

Le concentrazioni dell’inquinante polveri sottili PM10 si sono mantenute, in tutte le stazioni della rete provinciale di monitoraggio, al di sotto del limite previsto per la media giornaliera di 50 µg / m3.

Le concentrazioni medie mensili di biossido di azoto NO2 misurate ad ottobre hanno risentito del leggero incremento tipico della stagione autunnale, ma sono risultate in linea rispetto al precedente 2022 confermando il trend di generale diminuzione in atto negli ultimi anni.