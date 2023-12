Qualità della vita, la provincia di Trento sale sul podio

lunedì, 4 dicembre 2023

Trento – In Trentino si vive bene. La classifica sulla qualità di vita, stilata nella 34esima indagine del Sole 24 Ore, vede un ottimo podio per la provincia di Trento che si piazza in terza posizione, dietro a Udine e Bologna.

Nella classifica delle 107 province Foggia torna ultima e il Sud popola gli ultimi posti, dove scivolano anche nove territori del Centro Nord. Monza Brianza vince “Ricchezza e consumi” e arriva tra le prime dieci. Suonano più come delle conferme, invece, il secondo e il terzo posto di Bologna, vincitrice dell’edizione 2022 e sempre in testa nella categoria “Demografia, salute e società” spinta dai livelli d’istruzione elevati, e Trento, già vincitrice dell’Indice della sportività e di Ecosistema Urbano 2023.