Punta sul bio: incontro nella sede di Promazioni360 a Darfo Boario

lunedì, 18 settembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Proseguono gli incontri promossi da Promazioni360. E’ in arrivo una speciale serata a Darfo Boario Terme (Brescia): domani – martedì 19 settembre, con inizio alla 20:30 nella sede di Promazioni360, l’associazione guidata da Loretta Tabarini – è in programma l’incontro sulla pelle, come curarsi da macchie sulla pelle, acne, smagliature, dolori alla schiena o cervicale?

I consigli per avere meno rughe e curarsi in modo naturale arriveranno dalla serata di domani dal titolo “Punta sul bio” che si terrà in via Tassara. Informazioni e prenotazioni per la serata di domani 19 settembre al tel 339 8824098.