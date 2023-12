Pulizia di piazza Dante, all’opera 20 volontari camerunensi

mercoledì, 20 dicembre 2023

Trento – Nei giorni scorsi raccolti dall’associazione Ascat di Trento 8 sacchetti di rifiuto indifferenziato, 1 busta di mozziconi, mezzo bidone di vetro e 1 sacco blu di plastica

Si è svolta nei giorni scorsi la pulizia di piazza Dante e dintorni da parte di una ventina di cittadini che fanno parte di Ascat, l’associazione dei Camerunensi di Trento, alla loro prima uscita sul territorio.

I volontari dell’associazione si sono impegnati per alcune ore raccogliendo materiale vario per un totale di 8 sacchetti di rifiuto indifferenziato, 1 busta di mozziconi di sigarette, mezzo bidone di vetro e 1 sacco blu di plastica.

Dolomiti Ambiente ha messo a disposizione dell’associazione gli strumenti necessari per la pulizia e per la raccolta differenziata dei rifiuti provvedendo poi al loro ritiro.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto “Al mio quartiere ci penso anch’io”, promosso dal Comune per stimolare l’attenzione al valore dei beni comuni e alla cura della nostra città, secondo i principi e le finalità che ispirano il Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.