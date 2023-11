Prowinter: test sugli sci del futuro sulla pista Prà di Tori di Carezza

giovedì, 30 novembre 2023

Carezza (Bolzano) – Grande appuntamento a Prowinter, quest’anno si parte in pista. Se sei un negoziante o un noleggiatore, Prowinter ti fa testare gli sci del futuro a Carezza: mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio 2024 dalle 8:30 alle 14 sulla pista Prà di Tori di Carezza Ski, si terranno i Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia per i primi test stagionali dei materiali dell’inverno 2024/2025.

Un evento unico che permetterà a negozianti e noleggiatori di incontrare le aziende non solo in fiera, ma anche in pista per testare i prodotti novità della stagione 2024/2025.

Il villaggio sarà dedicato ai marchi di attrezzature e accessori per sci da pista, fuori pista, sci alpinismo e snowboard. La partecipazione ai Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia è riservata a negozianti e noleggiatori.