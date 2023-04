Prowinter Season Finale: festa di fine stagione a Fiera Bolzano

giovedì, 6 aprile 2023

Bolzano – Prowinter Season Finale, si celebra la grande festa di fine stagione della neve.

Dopo il ritorno lo scorso gennaio di Prowinter nella sua veste espositiva, la fiera di riferimento B2B del comparto montagna ripropone l’evento di chiusura della stagione: Prowinter Season Finale. L’appuntamento è fissato a Fiera Bolzano nella giornata di giovedì 13 aprile con al centro del programma la premiazione degli atleti dell’arma dei carabinieri e il consueto appuntamento con i “numeri” dello Ski Rental Summit.

È diventato l’evento (foto © Marco Parisi) che fa calare il sipario sulla stagione invernale dello sci, e così Fiera Bolzano conferma il secondo e ultimo appuntamento della stagione. Dopo il successo dell’incontro fieristico svoltosi lo scorso gennaio, ritorna Prowinter Season Finale nella consueta data di metà aprile, con l’obiettivo di tracciare un bilancio della stagione appena conclusa.

L’appuntamento è fissato per giovedì 13 aprile 2023 presso il FieraMesse H1 Eventspace con tre grandi momenti che scandiranno il programma della giornata.

Ad aprire l’agenda il tradizionale incontro di Ski Rental Summit, a cui sarà possibile partecipare sia in presenza che in diretta streaming direttamente dal sito web di Prowinter. L’incontro, moderato da Alfredo Tradati, ripercorrerà i dati raccolti da ProwinterLab nel corso della stagione con le interviste agli operatori del noleggio sci. Tra gli argomenti sul tavolo, inoltre, il tema della temuta crisi del personale e quello dell’obbligatorietà assicurativa in pista con la presenza dei rappresentanti di Itas Mutua.

Ski Rental Summit sarà momento di confronto tra aziende, negozianti e noleggiatori presenti, per confermare il proprio ruolo di piattaforma di dialogo e sostegno dei business legati al mondo della montagna invernale, e non solo. Al tavolo dei relatori per il comparto rent siederanno Linda Stricker e Kurt Ladstätter di Rent and Go, Matteo Bertolino di Skiset e Stefano Patella di Decathlon Rent. In rappresentanza delle aziende interverranno Corrado Macciò per Head, Pietro Colturi per Burton, Emilio Fontana per Amer Sport e Alessandro Costa di K2.

Seguirà una breve anticipazione dell’edizione 2024 di Prowinter, così che anche le aziende espositrici possano dare il proprio contributo nella realizzazione della fiera B2B di riferimento del comparto neve.

Infine, nel pomeriggio, si svolgerà la Festa dell’Atleta 2023 del Centro Sportivo Carabinieri – Sezione Sport Invernali: sarà un momento di festa e di riconoscimento dei meriti sportivi degli atleti, con la presenza sul palco degli sciatori Federica Brignone e Dominik Paris, e della biathleta Lisa Vittozzi, solo per citarne alcuni.