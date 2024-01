Prowinter: le novità degli sport invernali a Fiera Bolzano

giovedì, 4 gennaio 2024

Bolzano – Prowinter, fiera di riferimento per gli sport della neve, si prepara ad accogliere le novità di più di 200 brand rivolte a negozianti, rivenditori e noleggiatori, con un’edizione senza precedenti. Fiera Bolzano introduce nel programma i Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia fino alla novità dei Prowinter Clinics.

Il giorno dell’inaugurazione della fiera verranno annunciati i vincitori di Prowinter Award “Retail”, il premio che valorizza i prodotti che hanno gli elementi per poter avere successo di mercato nella futura stagione.

La ventiquattresima edizione di Prowinter (foto © Marco Parisi) la fiera B2B del comparto montagna a 360 gradi, andrà in scena a Fiera Bolzano dal 10 al 12 gennaio 2024. Numerose le novità e le iniziative promosse che richiameranno nel capoluogo altoatesino numerosi operatori del settore, dai negozianti agli addetti ai lavori, alla scoperta delle novità della stagione 2024/25.

“Raccogliendo i desiderata delle aziende, l’edizione 2024 della manifestazione si arricchisce di una giornata aggiuntiva, oltre a confermare i progetti avviati negli anni precedenti, come il Prowinter Award “Retail” – spiega Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter – volendo dare maggiore spazio ai Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia e ai Prowinter Clinics, la vera novità della prossima edizione della kermesse altoatesina”.

Con i Prowinter Clinics i più importanti brand saliranno sul palco della fiera per tenere sessioni di presentazione e formazione delle novità che vedremo in pista nella stagione 2024/25, mentre sarà possibile scoprire, e testare, le numerose novità della prossima stagione dal 10 al 12 gennaio 2024 durante i Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci.

Sarà, quindi, un’edizione completamente rinnovata e le aziende hanno accolto con entusiasmo le diverse attività proposte, come ha testimoniato Emilio Fontana, presidente Pool Sci Italia:

“Confermiamo la nostra fiducia nei confronti di Prowinter e siamo molto soddisfatti dell’iniziativa dei Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia, che vedranno i brand del Pool Sci Italia direttamente coinvolti sulle piste di Carezza. Sarà la prima occasione per i noleggiatori e rivenditori di testare in presa diretta le innovazioni dei prodotti della stagione 2024/25, così da poter pianificare nel migliore dei modi le proprie campagne acquisto”.

Presente nei padiglioni della fiera sarà anche Italian Outdoor Group di Assosport che, per la prima volta, ha riservato una propria area espositiva per permettere ai brand associati di esporre in anteprima le novità della prossima stagione, potendo presentare e fare conoscere i prodotti per eccellenza del gruppo. A parlarne Günther Acherer, presidente di Italian Outdoor Group: “Fare squadra per le aziende del settore outdoor è di fondamentale importanza, perché permette di promuovere e valorizzare un comparto che rappresenta una delle forze economiche più competitive del nostro Paese”.

Il giorno dell’inaugurazione della fiera verranno annunciati i vincitori del Prowinter Award “Retail”, premio giunto alla sua seconda edizione. I sei giurati hanno già identificato le tre “nomination” per ciascuna categoria in gara, ovvero sci e scarponi declinati nelle discipline di sci alpino, scialpinismo e all-mountain.

Prowinter sarà anche occasione per Tecnica Group per presentare il progetto Recycle your Boots. L’iniziativa intende dare seconda vita agli scarponi da sci, volendo riciclare i componenti degli stessi e, quindi, sensibilizzare la consapevolezza del consumatore e riducendo, così, l’impatto ambientale nello sport invernale.

Prowinter 2024:

2 giornate dedicale al primo test di stagione – più di 200 brand – 1 Prowinter Award “Retail”

Mercoledì 10 fino a venerdì 12 gennaio – 9-18 – ticket online 15 euro (invece di 18)

Con il ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (da Salorno)

Biglietti e informazioni: www.fieramesse.com/prowinter