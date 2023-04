Prowinter: a Fiera Bolzano Ski Rental Summit e festa dell’atleta

giovedì, 13 aprile 2023

Bolzano – Prowinter Season Finale: numeri da urlo della stagione invernale svelati alla sesta edizione dello Ski Rental Summit. Soddisfazione, grande collaborazione e fatturati sopra le aspettative: è quanto emerso dall’indagine condotta dall’osservatorio privilegiato guidato da Alfredo Tradati, il ProwinterLab. La stagione invernale volge ormai al termine e lo Ski Rental Summit ha tirato le somme di ciò che l’inverno 2022/2023 ha offerto ai noleggiatori italiani. Prossimo appuntamento con Prowinter previsto a partire da mercoledì 10 gennaio fino a venerdì 12 gennaio 2024.

Oggi si è svolto l’annuale Ski Rental Summit, l’incontro di fine stagione tra i player del settore degli sport invernali, ospitato da Prowinter Season Finale, a Fiera Bolzano. Un incontro che ha permesso di far calare il sipario sull’inverno 2022/2023, mettendo in luce gli aspetti positivi della stagione appena conclusa e sottolineando l’importanza di un tavolo di confronto tra aziende, noleggiatori e negozianti, protagonisti del dibattito.

“Il tema della manodopera è una questione complessa ed è banale relegarla a uno scontro generazionale e sociale. Dovremmo cambiare velocemente e il punto di partenza potrebbe essere cambiare modello contrattuale e di lavoro anche dal punto di vista della formazione, della qualifica, della capacità di crescita professionale, alternando tempo libero con attività promosse dal welfare aziendale – ha commentato Claudio Corrarati, presidente Cna Trentino Alto Adige, ospite al tavolo delle discussioni per affrontare il tema della crisi del personale, non verificatasi stando ai numeri presentati durante lo Ski Rental Summit. – In un Paese dove la precarietà si è trasformata in flessibilità, tocca alle aziende imparare a fare squadra per far fronte a questa emergenza lavorativa. Le imprese italiane sono migliaia, ma solo il 57% è iscritto a un’associazione di categoria, in quanto in molti sono convinti che essere legati a qualcuno possa limitare la propria indipendenza. In realtà fare rappresentanza è un modo per essere partner di una dimensione più grande che tutela le aziende consorziate”.

(nelle foto © Marco Parisi in primo piano Claudio Corrarati, presidente Cna Trentino Alto Adige a Ski Rental Summit, e in basso la premiazione).

L’indagine, condotta su un campione di 279 noleggiatori, intervistati dalla squadra di ProwinterLab, guidata da Alfredo Tradati, ha evidenziato una situazione positiva, di generale soddisfazione, nonostante un inverno non proprio generoso in termini di nevicate. Senza dubbio l’entusiasmo di questa stagione può essere riscontrato nel fatto che quasi il 90% del campione analizzato ha registrato un fatturato sopra le aspettative o comunque nella media. Quindi solo circa il 10% di esso ha dichiarato un fatturato sotto le aspettative – che non significa inferiore agli anni precedenti, ma semplicemente meno di quanto potessero aspettarsi.

Ad alimentare questa crescita è stato sicuramente il pubblico straniero che è tornato sulle montagne italiane, andando a pesare in modo notevole sui bilanci dei noleggiatori nostrani: il 33.7% degli intervistati ha infatti dichiarato che il pubblico straniero ha influito per più del 50% del proprio fatturato. Per il 33% i turisti esteri hanno inciso sul 30-40% degli introiti mentre il 33.3% ha dichiarato che gli stranieri non hanno apportato cambiamenti sostanziali registrando un impatto del 10-20% o restando del tutto indifferenti alla questione.

Dai dati raccolti e presentati in occasione della sesta edizione dello Ski Rental Summit, emerge anche un cambiamento di attività e abitudini da parte dei frequentatori delle piste italiane.

La settimana bianca, intesa nel senso più tradizionale del termine, ha lasciato il posto a periodi di permanenza più brevi e intervallati da attività collaterali allo sci alpino. Il 29.7% dei noleggiatori ha infatti dichiarato che il periodo medio di permanenza è di quattro giorni, seguito dal 21.5% che ha dichiarato una media di cinque giorni con gli sci ai piedi. Un buon 20.4% ha segnalato 2 giorni, mentre il 17.2% ha registrato un periodo di frequentazione della durata di 6 giorni, seguito dall’8.6% con 3 giorni. Solo il 2.5% ha dichiarato un periodo di permanenza giornaliero.

Un dato interessante arriva dalla compagine femminile che, con sempre maggiore frequenza, richiede ai noleggiatori un prodotto adatto alle proprie esigenze.

I noleggiatori, consapevoli di questo trend in crescita, hanno attrezzato il proprio parco prodotti e per il 57.2% di loro lo sci femminile è richiesto o molto richiesto.

I dati permettono inoltre di tracciare un profilo utente di coloro che scelgono di noleggiare la propria attrezzatura.

I noleggiatori hanno dichiarato che la maggioranza è costituita da un pubblico intermedio, per la precisione il 79.9%. Gli utenti esperti sono invece una netta minoranza, solo il 3.9%. Anche gli sciatori principianti, secondo i noleggiatori coinvolti, sono un numero esiguo – solo il 16.2%.

A causa delle condizioni meteo poco favorevoli, discipline come scialpinismo e ciaspole hanno registrato una battuta di arresto rispetto agli anni precedenti.

Il 44.1% dei noleggiatori dispone di materiale per queste discipline. Di questi, il 61% ha dichiarato che la richiesta di ciaspole e attrezzatura da scialpinismo è in calo.

Questo fenomeno potrebbe essere dovuto anche al fatto che i noleggiatori ora dispongono di più attrezzatura per questo genere di attività sportive: la diminuzione potrebbe essere quindi legata a una richiesta che in realtà si è mantenuta costante, a fronte però di una maggiore disponibilità di prodotto.

“ Ciò di cui siamo più soddisfatti riguarda il rapporto tra aziende, noleggiatori e negozianti. – ha commentato Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter – Il 90% circa dei noleggiatori intervistati ha infatti dichiarato che il rapporto con le aziende si mantiene stabile e produttivo nonostante le difficoltà imposte dai mutamenti della supply chain globale. Si tratta di un ottimo segnale di collaborazione che può rappresentare la base di un lavoro di squadra sempre più sentito per il futuro”.

In conclusione della giornata di Prowinter Season Finale la Festa dell’Atleta 2023 del Centro Sportivo Carabinieri – Sezione Sport Invernali con le premiazioni di nomi di rilievo nazionale. Tra questi, le punte di diamante dell’Arma dei carabinieri, gli sciatori Federica Brignone e Dominik Paris a fianco della biathleta Lisa Vittozzi, tutti reduci da una stagione entusiasmante nella propria disciplina di riferimento.