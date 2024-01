Prowinter, a Fiera Bolzano è alle porte la 24esima edizione

martedì, 9 gennaio 2024

Bolzano – La ventiquattresima edizione di Prowinter è alle porte: apre domani alle 9. Dal 10 al 12 gennaio il padiglione principale di Fiera Bolzano si popolerà dei migliori brand e prodotti del comparto montagna invernale. Sarà il momento d’incontro tra aziende, noleggiatori e retail che, in occasione della fiera, scopriranno le novità della stagione 2024/25. Ad arricchire Prowinter alcune iniziative che faranno il proprio esordio: Prowinter Clinics e Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia. Confermato anche il Prowinter Award “Retail” con nuove categorie.

La giornata di mercoledì 10 gennaio sarà la più ricca di iniziative: la fiera, che aprirà i propri cancelli alle 9, ha organizzato la cerimonia di inaugurazione alle 11 presso il Prowinter Stage. A seguire verranno annunciati i vincitori del Prowinter Award “Retail” giunto alla seconda edizione. I sei giurati hanno già identificato le tre “nomination” per ciascuna categoria in gara, ovvero sci e scarponi declinati nelle discipline di sci alpino, scialpinismo e all mountain.

Prowinter 2024:

2 giornate dedicale al primo test di stagione – più di 200 brand – 1 Prowinter Award “Retail”

Mercoledì 10 fino a venerdì 12 gennaio 9- 18 – Ticket online 15 euro (invece di 18)

Con il ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (da Salorno)

Biglietti e informazioni: www.fieramesse.com/prowinter