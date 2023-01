Prowinter 2023, domani l’apertura a Fiera Bolzano: gli eventi

martedì, 10 gennaio 2023

Bolzano – Finalmente Prowinter 2023. Si aprono le porte della XXIII edizione della fiera B2B del mondo montagna. Torna l’evento espositivo nonché momento di incontro tra noleggiatori, produttori e negozianti del comparto neve, per toccare con mano le novità dell’inverno 2023/24. Inoltre, in contemporanea con la cerimonia di apertura si assegna il premio Prowinter Award “Retail” allo sci e allo scarpone da sci decretati dalla giuria più vendibili per la prossima stagione. Da mercoledì 11 a giovedì 12 gennaio 2023 il mondo dello sci si ritrova a Prowinter a Fiera Bolzano.

Finalmente in presenza, si potrebbe dire, e dopo due anni in versione riadattata per le esigenze del momento, torna Prowinter nella sua più autentica veste fieristica. L’appuntamento per gli addetti ai lavori del noleggio sportivo di montagna e per tutti i negozianti di attrezzatura sportiva, è in programma da mercoledì 11 a giovedì 12 gennaio, presso Fiera Bolzano.

Il primo appuntamento della giornata di mercoledì 11 gennaio – alle 11 – nello spazio Prowinter Award Retail (corsia D26), e sarà dedicato all’inaugurazione della kermesse di fronte alle istituzioni e ai principali protagonisti del settore. Saranno presenti l’ex sciatrice alpina Verena Stuffer, Alessandro Monti, imprenditore della grande distribuzione sportiva, Manuel Bottazzo, designer specializzato in industrial design dello sport, Giovanni Audiffredi, giornalista con una grande expertise nel campo della moda, dello sport e dello style e grande appassionato di sci, Arnold Schuler, assessore provinciale all’agricoltura, foreste, turismo e protezione civile, Flavio Roda, presidente FISI, Alfredo Tradati, coordinatore Prowinter Lab, Elio Bottero, presidente giuria Prowinter Award “Retail” e Armin Hilpold, presidente Fiera Bolzano SpA.

La cerimonia sarà anche occasione per premiare i vincitori della prima edizione del Prowinter Award “Retail”, il concorso esclusivo che ha coinvolto gli espositori della fiera. Tra le oltre 20 aziende che hanno candidato i propri prodotti nelle categorie sci e scarponi da sci, sono stati selezionati tre finalisti per ciascuna categoria.

Le nomination dei brand legati all’attrezzo sci sono Blizzard, Kastle e Rossignol, e le aziende in corsa per il premio nella categoria scarponi sono K2, Lange e Salomon.

Con l’occasione verranno svelati i vincitori di entrambe le categorie, decretati dalla giuria presidiata da Elio Bottero, voce di spicco del settore retail, fiancheggiato dall’ex sciatrice alpina Verena Stuffer, da Alessandro Monti, imprenditore della grande distribuzione sportiva, da Manuel Bottazzo, designer specializzato in industrial design dello sport e da Giovanni Audiffredi, giornalista con una grande expertise nel campo della moda, dello sport e dello style e grande appassionato di sci.

Ma Prowinter non sarà solo sci e attrezzatura legata al mondo della neve. Sulla scia delle iniziative avviate nelle edizioni precedenti in cui si era posta attenzione anche al noleggio del comparto bicicletta, saranno presenti espositori vicini al mondo delle due ruote a pedali. Tra questi Cambiobike, Fantic Rent, tra le storiche presenze della bici a Prowinter, Thok, alla loro seconda apparizione tra i corridoi di Fiera Bolzano, Haibike/Lapierre/Winora, per la prima volta a Prowinter, ma già inseriti nel tessuto vista la loro partecipazione a Prowinter Digital 2021 come relatori e Monferrato Bike/Deambrosis Group, al debutto in fiera.

Prowinter 2023, nella sua veste più fieristica, si conferma appuntamento irrinunciabile per i business legati agli sport outdoor, un settore in continua espansione, come testimoniano anche i dati raccolti da Prowinter Lab, le cui indagini coinvolgono da sempre l’osservato speciale del settore, i noleggiatori, che torneranno a essere grandi protagonisti tra gli stand di Fiera Bolzano.

1 nuova data | 200 marchi presenti |1 Prowinter Award “Retail”

Mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio | 9- 18 | Ticket online 15 euro (invece di 18)

Con il ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (da Salorno)

Biglietti e informazioni: www.fieramesse.com/prowinter