Provvedimenti della Provincia a sostegno dell’agricoltura trentina

lunedì, 23 ottobre 2023

Trento – Incentivare il settore agricolo e agroalimentare: quattro bandi che prevedono contributi per investimenti nel settore agricolo delle provincia di Trento, i criteri generali per contributi a sostegno di progetti per l’irrigazione e l’approvazione dei progetti di commercializzazione 2023.

Le prime due delibere approvate dalla Giunta provinciale di Trento riguardano la concessione di contributi a favore di cooperative e aziende per l’acquisto di botti “barrique” e “tonneaux” al fine di migliorare le produzioni aziendali diversificando la gamma produttiva e incrementando la produzione di vini di qualità. Le risorse messe in campo ammontano a 700mila euro (400mila per le cooperative e 300 mila per le aziende), con una percentuale di contribuzione del 40% sulla spesa ammessa (30% per le Spa). Il termine per la raccolta delle domande è fissato dal lunedì 30 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024.

Il terzo provvedimento approvato ha l’obiettivo di dare continuità alla gestione delle malghe sul territorio provinciale, incentivando e sostenendo l’attività di alpeggio, tenuto conto ricadute positive sul mantenimento degli equilibri ecologici e paesaggisti e allo stesso tempo contribuire a evitare l’abbandono del territorio e la salvaguardare il paesaggio agricolo tradizionale. Il premio è di 200 euro per ogni giovane bovino portato in alpeggio (la Giunta provinciale ha stanziato la somma di 1,8 milioni di euro) e sarà possibile presentare domanda di contributo dal 25 ottobre al 30 novembre 2023.

Nell’ambito del PNRR, il Masaf ha assegnato alla Provincia 112.175 euro per l’attuazione degli interventi destinati al miglioramento della sostenibilità del processo di trasformazione dell’olio extravergine di oliva. Con il provvedimento odierno, la Giunta provinciale ha approvato il bando “Ammodernamento dei frantoi oleari”. Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 ottobre fino al 20 dicembre 2023 attraverso il portale SrTrento da parte delle aziende agricole, individuali o societarie e le imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari che effettuano produzione di olio extravergine di oliva.

Nella stessa riunione l’Esecutivo ha, inoltre, approvato i criteri generali per la concessione di contributi per investimenti in irrigazione (funzionali alla notifica alla Commissione Europea e, quindi, all’adozione di un bando dedicato) attraverso un bando dedicato a sostenere interventi di completamento e messa in sicurezza di impianti irrigui. I soggetti beneficiari, per il quale sono stati già stanziati a bilancio 3,5 milioni di euro, sono i Consorzi di bonifica e i Consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado.

Infine, con un’ultima delibera sono stati approvati i progetti di commercializzazione 2023, relativamente al settore agricolo, agroalimentare e porfido, e definiti gli importi di contributo spettanti a ciascuno di questi soggetti per un valore complessivo pari a 3.228.842 euro.