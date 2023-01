Provincia, Trento: il centrodestra autonomista popolare punta sulla riconferma di Fugatti

lunedì, 30 gennaio 2023

Trento – La coalizione di centrodestra autonomista popolare si è riunita in previsione delle elezioni provinciali del prossimo autunno. Da parte di Lega Salvini Trentino, Forza Italia, Associazione Fassa, La Civica, Autonomisti Popolari e Progetto Trentino, è stato sottoscritto un documento politico che sostiene la riconferma di Maurizio Fugatti alla guida del centrodestra autonomista e popolare in vista delle elezioni del prossimo ottobre.

E’ stato altresì dato mandato al presidente Maurizio Fugatti, di trattare con altre forze politiche al fine di ampliare il perimetro stesso della coalizione.

Nelle prossime settimane la coalizione che sostiene il presidente uscente si ritroverà nuovamente per iniziare a lavorare sul programma di legislatura.

Fratelli d’Italia non ha sottoscritto la candidatura di Fugatti, ritenendo prioritario, rispetto al nome del candidato presidente, anteporre le linee programmatiche per la prossima legislatura.

LA POSIZIONE DI FRATELLI D’ITALIA

“Fratelli d’Italia del Trentino rinnova la sua piena fiducia nei confronti della propria candidata presidente alla Provincia Francesca Gerosa sino a quando non saranno chiariti tutti gli aspetti legati agli obiettivi cardine della prossima legislatura.

E’ evidente che le forze politiche della coalizione di centrodestra possono perfettamente comprendere che non sono atti di forza che garantiscono le migliori soluzione e sanno che senza Fratelli d’Italia la coalizione non vincerà nessuna competizione.

Ed invece il nostro obiettivo è vincerle tutte le competizioni, iniziando dalle provinciali per finire alle comunali che seguiranno.

Quindi Fratelli d’Italia andrà avanti senza alcun problema, certi del fatto che verrà il tempo delle serene valutazioni sulle scelte da assumere tutti assieme sul futuro del Trentino. Perché Fratelli d’Italia, possiamo sin d’ora annunciare, non sottostarà più a decisioni già chiuse o preconfezionate senza condivisione e riflessione. Perché farebbero perdere le elezioni.

D’altro canto non possiamo che annotare che l’esito della riunione di oggi non cambia nulla rispetto a quanto era noto prima della riunione: eravamo su due proposte di candidature prima della riunione, lo siamo stati anche dopo la riunione. Tutto come previsto e per nulla sorprendete che tutte le forze della coalizione che oggi contano assessori, presidenti e vicepresidente del Consiglio o che siano quelle del presidente Fugatti esprimano la fiducia al presidente uscente Fugatti, da cui derivano le funzioni attribuite a chi la letterina ha sottoscritto. Ci avrebbe sorpreso il contrario.

Ci piace citare una espressione corretta della nostra candidata presidente Gerosa: ci sono le segreterie e poi ci sono gli elettori. Sono due cose distinte.

Fratelli d’Italia attenderà anche l’esito delle votazioni alle prossime regionali come ulteriori elementi di valutazione in vista delle future proposte alle forze della coalizione. Sempre che ci tengano a vincere”.