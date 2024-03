Provincia di Trento, sì unanime alla risoluzione sull’Europa dalla VI commissione

martedì, 26 marzo 2024

Trento – La Sesta commissione, presieduta da Walter Kaswalder (Patt), ha approvato all’unanimità la bozza della risoluzione sul programma di lavoro del Commissione europea per il 2024 “Trasformare il presente per prepararsi al futuro”.

Kaswalder (nella foto) ha chiesto di inserire nel testo il riferimento alla mozione approvata all’unanimità al Dreir Landtag di Riva del Garda del giugno scorso che sottolinea la volontà di intensificare i rapporti transfrontalieri all’interno dell’Euregio anche ricercando gli strumenti per unificare le proprie norme su alcuni temi di reciproco interesse. Infine, sempre su proposta del consigliere Patt, è stata inserita una frase sull’ Europa dei popoli e delle regioni e sul rispetto delle tradizioni e delle popolazioni. Francesca Parolari (Pd) ha detto che la risoluzione è condivisibile anche perché impegna la Pat su alcuni temi centrali come l’intelligenza artificiale e l’educazione. Importanti, ha sottolineato la consigliera Pd, sono state le audizioni che hanno messo in evidenza le aspettative delle categorie nei confronti della dimensione europea. Mirko Bisesti (Lega) ha detto che la Sesta commissione può essere da stimolo per fare sintesi affinché la Pat possa essere una guida nei rapporti con l’Unione Europea, le sue dinamiche e il processo decisionale. Importante, sempre per l’esponente della Lega, il riferimento alla mozione approvata dal Dreier Landtag di Riva sul rafforzamento dei rapporti transfrontalieri perché le tre realtà territoriali che compongono l’Euregio rappresentano una piccola Europa. Per Francesco Valduga (Campobase) il documento uscito dalla Sesta commissione è importante perché traccia la linea di una costruzione di un’Europa dal basso.