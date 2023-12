Provincia di Brescia: in discussione la gestione della Sp80 di Vione

mercoledì, 13 dicembre 2023

Vione (Brescia) – Gestione della Sp80 di Vione, è una dei temi all’ordine del giorno del Consiglio provinciale di Brescia, in programma domani, 14 dicembre alle ore 16:30.

L’ordine del giorno del Consiglio provinciale:

1. Bilancio di previsione 2024/2026. Approvazione.

2. Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex articolo 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – comprensiva di relazione Servizi Pubblici Locali ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 201/2022. Esame ed approvazione.

3. Piano del traffico della viabilità provinciale. Esame ed approvazione modifiche.

4. Approvazione Schema di rinnovo della Convenzione sottoscritta in data 07/06/2022 tra la Provincia di Brescia e l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della SP 80 “di Vione”

5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Approvazione di Variante semplificata conseguente a proposte di modifica del Comune di Montichiari (Variante generale al PGT adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2022).

6. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Adozione di Variante semplificata conseguente a proposta di modifica del Comune di Lograto (SUAP Noventa S.r.l. in variante al PGT).

7. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Adozione di Variante semplificata conseguente a proposta di modifica del Comune di San Zeno Naviglio (Variante al PGT adottata con D.C.C. n. 1 del 29/03/2023).