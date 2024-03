Provincia di Bolzano: sì alla variazione al bilancio di previsione 2024-2026

giovedì, 21 marzo 2024

Bolzano – Approvata la variazione di bilancio 2024-26 della Provincia di Bolzano.

Le dichiarazioni – Angelo Gennaccaro (La Civica) ha ringraziato per il buon cima di lavoro tra maggioranza e opposizione e sottolineato la funzione importante del Consiglio di riallocare le risorse dando strumenti all’amministrazione. Ha evidenziato i 250 milioni destinati nel triennio al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a garanzia dell’efficienza del settore pubblico e per renderlo più attrattivo e sottolineato l’importanza dell’art. 15, che introduce disposizioni in materia di contratti pubblici, recependo e adattando al territorio le modifiche introdotte a livello nazionale. Anche la proposta di modifica costituzionale mira a ripristinare l’autonomia provinciale anche nel settore degli appalti. Il voto sarà a favore. Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) ha evidenziato l’importanza della legge di bilancio, criticando le modalità con cui era stata portata avanti la proposta, con tabelle cambiate all’ultimo momento, tanto che nessuno è in grado di spiegare cosa c’è nei documenti allegati, né politico né giornalista. Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) ha ribadito la percezione di molti cittadini di essere svantaggiati e dato ragione a Leiter Reber sul modo di procedere, anche con emendamenti, in maniera spiccia e non oggettiva e senza offrire soluzioni alternative. Ha ricordato il proprio ordine del giorno sugli alloggi respinto ieri, sottolineando che si tratta di gestire i soldi dei contribuenti, e che se la politica sociale ha l’obiettivo di sostenere le persone della provincia bisogna scegliere se aiutare le persone diligenti o chi non rispetta le leggi. Questi temi delicati vanno discussi. Jürgen Wirth Anderlan (JWA Wirth Anderlan) ha evidenziato che in aula si parla tanto, spesso citando cose che non corrispondo la realtà, il che rende tutto confuso a chi non ha esperienza. Anche per questo non aveva potuto presentare emendamenti, ha aggiunto ringraziando i colleghi dell’opposizione che l’avevano fatto (foto © Werth).

In replica, il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha chiarito che al non accoglimento dell’ordine del giorno della STF erano state fornite motivazioni – i servizi essenziali in Europa non possono essere soggetti a tagli, anche in riferimento a persone che si muovono nell’illegalità. Ci sono problemi di violenza legati all’immigrazione ma anche di violenza in generale, anche tra i giovani, ma non si risolvono facendo allarmismo o esercitando populismo per ottenere consenso. Ha quindi ringraziato collaboratori e collaboratrici ed evidenziato il dibattito costruttivo. Sven Knoll ha respinto le critiche del presidente.

Messo in votazione, il dlp 18/24 è stato approvato con 18 sì, 14 astensioni e 1 no. La seconda sessione di marzo è terminata.

È ripresa questa mattina in Consiglio provinciale la discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 18/24: Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026 e altre disposizioni, portata avanti ieri fino all’articolo 6.

L’articolo 7 porta modifiche alla legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, “Aree di pascolo protette e misure per il prelievo dei lupi”. È stato approvato senza discussione né modifiche con 24 sì.

L’articolo 8 porta modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”. Su richiesta di Madeleine Rohrer (Gruppo verde), l’ass. Peter Brunner ha risposto che ci esistono procedimenti già avviati che con questa nuova disposizione saranno annullati; il Comune può però assegnare cubature con piano di recupero, sanando questo modo di procedere. Il pres. Arno Kompatscher ha chiarito che secondo il Ministero competente la disposizione era comprensibile, tuttavia temeva che un’eventuale pronuncia di incostituzionalità coinvolgesse anche altre regioni, mentre si trattava di una specificitá dell’Alto Adige: questa andava specificata. L’articolo è stato approvato con 19 sì e 12 astensioni.

L’articolo 9 interviene sulla legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, “Parco Nazionale dello Stelvio”. Su richiesta di chiarimenti da parte di Brigitte Foppa (Gruppo verde) in merito alle facoltà di decidere dei sindaci, che lei riterrebbe opportune solo per le zone D1, escludendo cave di marmo e zone sciistiche, l’ass. Peter Brunner ha annunciato una presentazione del Piano del parco e una relativa nota a Roma, ribadendo la divisione in zone D1-D2-D3 che ancora non c’è a livello nazionale, scelta anche dal Trentino. Respinto l’emendamento, Josef Noggler (SVP) ha ritenuto che la nuova disposizione limitasse nuovamente il margine d’azione dei sindaci e dei Comuni sulle procedure di autorizzazione, in quanto la disposizione più favorevole era stata abrogata. L’ass. Peter Brunner ha ammesso che anche la Giunta avrebbe preferito ottenere in merito il benestare del Ministero, e che si impegnerà affinché i sindaci possano riavere le loro competenze. L’articolo è stato approvato con 25 sì e 8 astensioni.

L’articolo 10 modifica la legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, “Autonomia delle scuole”. Myriam Atz Tammerle (Süd-Tiroler Freiheit) ha ribadito il proprio monito affinché l’articolo 19 dello Statuto di autonomia non venisse annacquato, come accade con certe sperimentazioni scolastiche. L’ass. Philipp Achammer ha chiarito che l’articolo non aveva nulla a che fare con l’articolo 19, bensì con l’insegnamento modulare ai fini della flessibilità. L’articolo era stato inserito per evitare un’impugnazione. L’articolo è stato approvato con 22 sì, 5 no e 6 astensioni.

L’articolo 11 interviene sulla legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”.

Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) ha chiarito che dalla scuola dipende l’autonomia e la sopravvivenza di una minoranza in uno stato straniero, ribadendo la necessità di difendere la madrelingua evitando sperimentazioni; per quanto riguarda i voti, non è corretto scendere sotto una certa soglia, penalizzando con voti sotto il 5, non comparabili oltretutto con quelli di Austria e Germania. Brigitte Foppa (Gruppo verde) ha ricordato l’intenso intervento dell’ass Marco Galateo un anno fa contro la proposta in esame oggi, e questi ha chiarito che resta contrario alla modifica della scala di voti a 4 a 10, perché lo ritiene ingiusto contro chi prende 9 e 10 e perché si fida dei docenti – tuttavia, l’assemblea ha preso una decisione che “nonostante i miei sforzi” il Governo non ha voluto impugnare: si studierà però un meccanismo che permetta al docente di aggiungere al 4 una nota che influirà sul voto in condotta. Voterà a favore dell’articolo perché esso non decide in merito alla questione, ma effettua una correzione tecnica richiesta dal Ministero. L’ass. Philipp Achammer ha chiarito che lui non ridicolizza l’articolo 19. L’articolo è stato approvato con 27 sì e 6 astensioni.

L’articolo 12 riguarda la legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”. Brigitte Foppa (Gruppo verde) chiesto che ai bambini che frequentano l’anno obbligatorio di scuola dell’infanzia, importante in particolare per le famiglie un po’ emarginate, venga garantito il trasporto scolastico e questo in maniera vincolante, non solo come possibilità, come richiesto anche dal Consorzio dei Comuni. La consigliera ha ribadito anche la necessità che i costi non ricadano sui Comuni. L’ass. Philipp Achammer ha proposto invece con emendamento la soppressione del relativo periodo del comma 1, “Le minori entrate dei Comuni verranno compensate dalla Provincia”, in modo da mantenere la struttura del dlp presentato in commissione: si risolverà la tematica in un secondo momento. La disposizione è stata difesa da Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit). Waltraud Deeg (SVP) ha chiarito che il servizio di trasporto alunni altoatesino è un unicum in Europa in quanto a estensione e costi; ha evidenziato le responsabilità dei trasportatori, ritenendo che l’assessore competente sapesse ben valutare tutto questo: la norma va nella direzione giusta. Myriam Atz Tammerle (Süd-Tiroler Freiheit) ha evidenziato il rischio burn out di molti genitori di bambini piccoli e le responsabilità di chi trasporta minori, aggiungendo che i veicoli con conducente sono sottoposti a numerose disposizioni e sanzioni, compreso il rischio di ritiro delle licenze, il che mette in dubbio il mantenimento del servizio. Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) ha rilevato che a volte sono problematiche aziendali che impediscono la fornitura dei servizi di trasporto, nonché le difficoltà e la perdita di ore lavorative per i genitori. L’ass. Philipp Achammer ha replicato che nell’articolo è stato inserito solo il necessario per evitare l’impugnazione, ma la situazione è complessa e richiede una soluzione; per il servizio si spendono 12 mio. € l’anno, pari a 2.000 € per alunno. L’ass. Daniel Alfreider ha ribadito che i servizi di trasporto scolastico rientrano nella competenza dei Comuni, e che per evitare disparità era stato chiesto l’intervento della Provincia; l’organizzazione del servizio è molto complessa; il tema dell’accompagnamento si sta approfondendo. Accolto l’emendamento degli ass. Achammer-Galateo-Alfreider per la soppressione del periodo citato di (20 sì, 13 no), respinto quello di Foppa, l’articolo è stato votato per commi separati: il comma 1 approvato con 26 sì e 7 astensioni, il comma 1 bis respinto con 13 sì, 18 no e 2 astensioni, il comma 2 approvato con 27 sì e 6 astensioni.

L’articolo 13 modifica la legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14, “Legge provinciale sui beni culturali”. Sven Knoll (STF) ha chiesto cosa si intenda con “beni tecnici culturali”, il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha chiarito che la modifica toglie solo il termine “distruzione”, non adatta ai beni culturali: essi, nel caso, vengono semplicemente tolti dal relativo elenco. L’articolo è stato approvato con 30 sì e 3 astensioni.

Approvati senza discussione né modifiche l’articolo 14 che modifica la legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia” e l’articolo 15 che interviene sulla legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”.

L’articolo 15 bis modifica la legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale” . Paul Köllensperger (Team K) ha chiesto con emendamento, al fine di non trasformare le montagne in una sorta di Hollywood a vantaggio dei turisti dall’estero, che sia introdotto il parere della Consulta per le attività alpinistiche sui progetti di costruzione riguardanti rifugi alpini: il previsto parere delle due associazioni alpinistiche maggiormente rappresentative in provincia può creare conflitto di interessi. Sven Knoll (STF) ha ritenuto che anche la proposta di Köllensperger lasciasse spazio al conflitto di interessi, essendo l’unione albergatori rappresentata nella Consulta, aggiungendo che il fatto che la ricostruzione sia meno costosa della ristrutturazione favorisce la realizzazione di strutture orribili. Va tutelato il patrimonio culturale e conservata la funzione primaria del rifugio. Molti rifugi sono di proprietà privata, ha chiarito Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion), e in un caso lo stesso rifugio è stato ricostruito tre volte più grande pur mantenendo la forma originaria; importante è il coinvolgimento delle associazioni alpinistiche, magari non entrambe. Waltraud Deeg (SVP) ha evidenziato che le opinioni dei gestori di rifugi sulle nuove strutture sono positive, e ne ha sottolineato le difficili condizioni di lavoro: vanno lasciati lavorare. Köllensperger ha ribadito che la sua intenzione è evitare le Disneyland, e ammesso che la burocrazia è tanta così come la passione dei gestori. Il presidente Arno Kompatscher ha annunciato voto contrario all’emendamento ma anche all’articolo, rilevando che già ora la procedura di autorizzazione è onerosa; con la legge omnibus si presenterà una nuova regolamentazione. Respinto l’emendamento di Köllensperger (19 no, 9 sì, 4 ast.), Bernhard Zimmerhofer (STF) ha ricordato la decisione presa a maggioranza sui nomi fascisti dei rifugi e l’esposizione della bandiera tricolore, e ricordato che più volte non se ne era tenuto conto. Anche l’articolo è stato respinto con 20 no, 9 sì e 4 astensioni.

L’articolo 15 ter modifica la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ‘Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)’. Paul Köllensperger (Team K) ha ricordato che l’articolo, come il precedente, è stato inserito in commissione: la tassazione degli affitti turistici a breve termine non dovrebbe essere inferiore a quella sugli alloggi alle famiglie (aliquota 0,79): dovrebbe valere l’aliquota normale, con tolleranza dello 0,2% in più o meno, e ha proposto una piccola correzione dell’articolo. Ha aggiunto che la situazione della disponibilità degli alloggi è drammatica e illustrato un altro emendamento per non applicare la super IMI agli alloggi degli altoatesini che vive all’estero dopo aver avuto 5 anni di residenza in provincia. La proposta, ha spiegato, è ripresa pari pari dalla legge sull’edilizia abitativa agevolata lp 13/97. Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) ha rilevato la possibilità di agire sull’IMI per raggiungere certi scopi, invitando a favorire chi affitta piuttosto che penalizzare chi non lo fa. Ha criticato la presenza della disposizione relativa ai 75 punti di svantaggio l’aliquota per fabbricati utilizzati per agriturismo. Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) ha ricordato il caso di chi si reca all’estero per lavoro ma vuole mantenere il proprio alloggio in provincia: con le tasse attuali si favorisce la svendita agli stranieri. Waltraud Deeg (SVP) ha ricordato il programma di 19 punti presentato nel 2019, che prevedeva anche il recupero delle case sfitte; ha ribadito la sua contrarietà alla vendita del vincolo edilizio che garantisce la permanenza delle generazioni future e ha invitato a sottrarre gli alloggi a speculazioni. In quanto ai sudtirolesi all’estero, ha ricordato di aver cercato una soluzione per la relativa situazione nella scorsa legislatura: tuttavia, il problema è se una disposizione in quest’ambito potrebbe reggere. Sandro Repetto (Partito Democratico) ha detto gli effetti della super IMI sul mercato delle locazioni si potranno capire dopo il 30.6.2024, a quel punto sarà opportuna una relazione degli uffici. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha detto che si sa già ora che le entrate tributarie comunali sono aumentate, soprattutto nei comuni più turistici; qualcosa è cambiato anche in riferimento agli edifici non ultimati, ora tassati di più: il tutto va in combinazione con il blocco dei posti letto. Nel programma di coalizione è previsto il sostegno degli affitti a lungo termine; i comuni non turistici, tuttavia sono preoccupati dalla possibilità di vedersi ridurre le entrate, si stanno valutando misure di compensazione. Si sta pensando anche all’ampliamento di alloggi dell’edilizia abitativa agevolata, alla messa a disposizione di alloggi IPES al ceto medio, alla realizzazione di alloggi per collaboratori da parte di cooperative. Si condivide l’obiettivo dell’emendamento, ma non si voterà a favore perché è necessario verificare i dettagli; non è possibile agire tramite l’AIRE per il procedimento di infrazione in corso. Respinti gli emendamenti di Köllensperger, questi ha sottolineato che la formulazione da lui scelta vale da 25 anni e non è mai stata impugnata, e invitato a passare dalle promesse ai fatti. Il presidente Kompatscher ha replicato che una cosa è l’aumento previsto nell’accordo di coalizione, che sarà fatto, ma vanno valutati anche diversi aspetti perché i Comuni hanno situazioni diverse. Non si ha paura di Roma perché Roma ha lo stesso intento, e sta affrontando una procedura di infrazione. L’articolo è stato respinto con 8 sì, 19 no e 6 astensioni.