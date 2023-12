Provincia di Bolzano, Foppa eletta presidente della commissione convalida

martedì, 5 dicembre 2023

Bolzano – E’ iniziato il lavoro della commissione di convalida. Nella prima riunione dopo le elezioni provinciali dello scorso ottobre 2023, Foppa è stata eletta presidente, Scarafoni vicepresidente e Knoll segretario.

Oggi si è riunita, per la prima riunione della XVII legislatura, la commissione di convalida. L’ordine del giorno prevedeva l’elezione di presidente, vicepresidente e segretario/a della commissione, cariche da assegnare tra i sette membri della commissione di convalida: Magdalena Amhof (SVP), Brigitte Foppa (Verdi), Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit), Josef Noggler (SVP), Maria Elisabeth Rieder (Team K), Anna Scarafoni (Fratelli d’Italia) e Harald Stauder (SVP), che hanno votato in merito.

Brigitte Foppa è stata eletta presidente, Anna Scarafoni come sua vice; e Sven Knoll è stato eletto segretario.

“La commissione di convalida ha un importante compito: garantire che tutto sia controllato e svolto nella massima trasparenza e ordine possibile”, sottolinea la presidente della commissione Foppa. “È molto importante che incompatibilità e ineleggibilità siano escluse, in modo che il lavoro in Consiglio possa essere svolto nella massima trasparenza possibile – questo è un principio importante”. La presidente si augura che il lavoro della commissione possa essere chiuso nei tempi previsti.

La data della prossima riunione della commissione di convalida non è ancora stata fissata; si prevede che si terrà tra il 20 e il 30 gennaio 2024.

La commissione di convalida verifica le dichiarazioni rilasciate dai/lle consiglieri/e neoeletti/e in merito a cariche, incarichi e uffici ricoperti in enti pubblici o privati e ad attività imprenditoriali o professionali svolte che potrebbero costituire cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Al termine dei lavori di istruttoria, che devono concludersi entro sei mesi dalla propria nomina, la commissione presenta al Consiglio provinciale una relazione conclusiva e formula per ogni consigliere e consigliera una proposta motivata di convalida dell’elezione, di accertamento di una causa di ineleggibilità con conseguente annullamento dell’elezione e decadenza dalla carica o di accertamento di una causa di incompatibilità.

La decisione definitiva sulla sussistenza o meno, in capo ai singoli consiglieri/alle singole consigliere, di una causa di ineleggibilità o incompatibilità spetta comunque al Consiglio provinciale di Bolzano.